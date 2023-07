Soziale Arbeit steigt im Interesse der Studierenden

Um die Entwicklung der Hochschule, die unter anderem einen Standort in Wertheim betreibt, im Auge zu behalten, wurde vereinbart, dass der zuständige Ausschuss regelmäßig informiert wird. Am Mittwoch erläuterte Kirsten Hermann, Professorin für Strategie und Unternehmensführung, über den aktuellen Stand in der Hochschule. Vor allem bundesweit und im deutschsprachigen Ausland habe SRH aktuell 11.000 Bildungskunden, die von 74 Professoren und Fachdozenten sowie 170 Lehrbeauftragten unterrichtet würden, erklärte Hermann. Aus der Region Wertheim kamen im Vorjahr 183 Studierende, was rund dreimal so viele sind wie zu Beginn des Engagements der Hochschule im Jahr 2017.

Während anfangs die Studiengänge Psychologie, Prävention und Gesundheit, Betriebswirtschaft und Management sowie Medien und Kommunikation präferiert wurden, sei seit 2019 ein deutlicher Anstieg in den Studiengängen Digital Business Management und Wirtschaftsingenieurwesen zu verzeichnen, und seit 2021 steigen die Studierendenzahlen im Bereich Soziale Arbeit deutlich an.

Erweiterte Vielfalt

Die Vielfalt des extracurricularen Angebots in Online- und Präsenzveranstaltungen ist mit der Tourismus Region Wertheim GmbH erweitert worden, erklärte die Professorin.

In Management- und Kommunikationstagen wurden unter anderem von den Studierenden Alleinstellungsmerkmale der Tourismusregion ermittelt und der aktuelle Marketingauftritt analysiert. Außerdem entwickelten die Studenten neue digitale Wege für die Region und bewerteten die digitalen Kommunikationsmedien, -kanäle und -medien. Zudem entwickelten sie ein Strategiekonzept und untersuchten die Dringlichkeit und Bedeutung einer verlässlichen Verbindung zwischen Altstadt und Burg.

Die Stiftungsprofessur mit dem fachlichen Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen hat der promovierte Ingenieur Stefan Müller inne. Er soll das Gesicht der Partnerschaft zwischen der SRH und den regionalen Unternehmen sein sowie den Standort der SRH in Wertheim und dem Landkreis bekannter machen. Müller fungiere als Ansprechpartner im Spannungsfeld von Lehre, Industrie und Forschung, kündigte Hermann an.

