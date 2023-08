Sorge um Überflutung aus dem Bach

Ortschaftsrat: Kembacher kritisieren Freischneideverbot

Wertheim 08.08.2023 - 13:40 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Welzbach wächst immer mehr zu. Die Kembacher sehen darin eine Überflutungsgefahr.

Außerdem fehle die Möglichkeit, Staubretter zur Wasserentnahme für die Feuerwehr anzubringen. Betroffen sei der Welzbach. Dieser ist nur in Teilen am Anfang des Dorfs sowie an den Brücken verrohrt, während der Kembach im gesamten Dorf durch Rohre läuft.

Ortsvorsteherin Tanja Bolg erklärte, es sei verboten, die Bachränder freizuschneiden. Gleichzeitig sei der Bach aber nah an der Bebauung, so dass man die Ränder nicht so lassen könne. Dies führe zu vielen Diskussionen mit den Umweltbeauftragten der Behörden. Sie verwies auf den großen Zufluss in die Bäche. Würden Kanäle verstopfen, könne es zu Überflutungen gerade in der Ortsdurchfahrt kommen.

Ein Bürger stellte fest, innerorts habe der Welzbach keinen Platz, um sich auszubreiten. Bolg erinnerte an die Begehung zum Thema Hochwasserrisikomanagement mit Ingenieurinnen. Deren Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. Auch bei der Begehung im Frühjahr sei betont worden, wie wichtig das Freischneiden den Bachränder ist. »Das ist altes Wissen aus dem Dorf«, so die Ortsvorsteherin.

Bolg verwies auch auf den Biberbau Richtung Neubrunn, der große Ausmaße annehme. Würden Teile davon vom Wasser mitgerissen, bestehe große Verstopfungsgefahr der Rohre im Bach. Bürger erinnerten an die große Überschwemmung in Wertheim und Bestenheid nach einem Starkregen vor einigen Jahren. Ihre Forderung: »Totholz in Klingen und Bächen muss entfernt werden, es geht um die Sicherheit der Menschen.«

bdg