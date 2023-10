Sonderriets Straßenbeleuchtung bleibt künftig nachts wieder an

Lichtpflicht für parkende Autos Auslöser

Wertheim 26.10.2023 - 16:39 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Künftig werden die Straßenlampen in Sonderriet nachts nicht mehr zeitweise abgeschaltet. Dies beschloss der Ortschaftsrat einstimmig. Foto: Birger-Daniel Grein

In der April-Sitzung hatte das Gremium mehrheitlich zugestimmt die Beleuchtung von 0.30 bis 3.30 Uhr abzuschalten. Am Wochenende, konkret in der Nacht zum Sonntag, blieb sie an. »Wir konnten mit diesem Kompromiss leben«, so Ortsvorsteher Udo Kempf. Gerade die weiblichen Jugendlichen fanden es gruselig, im Dunkeln nach Hause zu gehen, berichtete er. 2024/25 sollen alle Straßenlaternen in der Großen Kreisstadt auf LED umgerüstet werden, was mehr Helligkeit und geringeren Stromverbrauch bedeute, so Kempf weiter. Außerdem stellte er fest, dass auch Wertheimer Burg und Tauberufer wieder angestrahlt würden.

In der Ortsvorsteherbesprechung habe er nachgefragt, ob die nachts abgeschalteten Straßenlaternen nicht markiert werden müssen. Die Stadtverwaltung habe daraufhin beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg nachgefragt. Kempf zitierte aus dessen Antwort. Laternen, die nachts abgeschaltet werden, müssen mit einem Laternenring gekennzeichnet werden, der in 1,70 bis zwei Meter Höhe anzubringen ist. Der rot-weiße Laternenring kennzeichnet Straßenlaternen innerhalb geschlossener Ortschaften, die nicht die ganze Nacht hindurch leuchten. Für Autofahrer bedeutet der Ring: Wer sein Fahrzeug im Umfeld einer so gekennzeichneten Straßenbeleuchtung abstellt, muss Standlicht oder Parkleuchte eingeschaltet lassen. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, dass die Ortschaften und Stadtteile die Ring-Aufkleber selbst anbringen und dafür eine Aufwandsentschädigung fürs Grünflächenbudget erhalten.

Kempf betonte: »Ich sehe den Bogen hier überspannt.« Wegen drei Stunden Abschaltung sei es nicht angemessen, die Autofahrer zu verpflichten, das Licht anzulassen. Er verwies weiter darauf, dass dies vor allem im Winter auch die Autobatterie belaste. »Ich werde keine Ringe anbringen.« Auch Räte und Bürger sahen es so. So beschloss das Gremium einstimmig zum nächstmöglichen Zeitpunkt aus der zeitweisen nächtlichen Abschaltung auszusteigen und die Straßenlampen künftig wieder durchgehend brennen zu lassen.

bdg