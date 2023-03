Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sonderrieter pflanzen erste Geburtsbäume

Konflikt mit Pferdehalterin

Wertheim 29.03.2023 - 16:36 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Geburtsbaumwiese statt Pferdekoppel: In Sonderriet hat sich der Ortschaftsrat durchgesetzt. Foto: Udo Kempf

Die Stadtverwaltung vollzieht damit den Beschluss des Ortschaftsrates Sonderriet«, teilt die Pressestelle der Stadt Wertheim auf Anfrage mit.

Am Wochenende hatten der Ortschaftsrat und rund 30 Sonderrieter Bürger auf der strittigen Wiese oberhalb des Sportplatzes, wie geplant, die ersten 14 Geburtsbäume gepflanzt. Die Pferdehalterin - nachhaltig verstimmt - hatte sich noch in der Vorwoche zum wiederholten Mal an das Landwirtschaftsamt und den Wertheimer Oberbürgermeister gewandt. OB Markus Herrera hätte nach dem Wunsch der Pferdehalterin Silke Berberich vermitteln sollen, hat sich aber nicht ins Verfahren eingemischt.

Pachtvertrag gelöst

Der Ortschaftsrat hatte die nun ehemalige Koppel bereits vor einiger Zeit für die Geburtsbäume vorgesehen und auch im vergangenen September den Pachtvertrag für die Koppel fristgerecht gelöst. Eine Koppel, die die Pferdehalterin - streng rechtlich betrachtet - als nicht legitimierte Unterpächterin nutzte, wie es der Sonderrieter Ortsvorsteher Udo Kempf betonte.

Kempf sieht sich derzeit durch die nun unterlegene Pferdehalterin Berberich und weitere der Redaktion namentlich bekannte Bürger heftiger Kritik ausgesetzt. Da geht es um andere Pferdekoppeln, Wegebau, vorgeworfene Eigenmächtigkeiten und einen so empfunden rüden Ton des Ortsvorstehers. Eine Beschwerde bei den Sonderrieter Ortschaftsräten ist laut Silke Berberich »im Sande verlaufen«. Laut Ortsvorsteher Kempf soll es auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn gegeben haben. »Ein Vorgang, der in Wertheim so bislang ohnegleichen ist«, sagte Kempf im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Pferdehalterin ist verärgert, hätte sich eine andere Lösung gewünscht (wir berichteten).

Für Udo Kempf ist der Fall jetzt erledigt, er will die Sache hinter sich lassen. Ein erster Räumungsbeschluss sei bereits Ende Februar wirksam gewesen, die Verwaltung habe noch einmal Karenzzeit eingeräumt. Jetzt zum Wochenende hin sei die Koppel geräumt worden, er sehe den Konflikt damit als beigelegt, sagte Kempf.

Die Entscheidung gegen die Koppel sei im Sinne der Mehrheit der Bürger gefallen. Dass es mehrheitsfähig gewesen sei, habe die Pflanzung der Geburtsbäume am Samstag beeindruckend unterstrichen.

Die Resonanz sei gewaltig und rundum positiv gewesen, sagte Kempf und kündigte an, dass weitere Bäume gepflanzt würden. Jetzt am Wochenende, zur Erstpflanzung, habe man ergänzend Luftballons aufsteigen lassen, »Als Gruß an Benedikt, einen leider im Alter von nur vier Monaten verstorbenen Jungen hier aus Sonderriet «.

Ge