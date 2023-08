Sommerrätsel: Wo findet sich dieses Drei-Hasen-Relief in Wertheim?

Wertheim 20.08.2023 - 19:28 Uhr < 1 Min.

Wo findet sich diese Steinmetzarbeit?

Am Dom zu Paderborn gibt es das berühmte Drei-Hasen-Fenster. Die Geschicklichkeit des Steinmetzen ließ in gekonnter Symmetrie drei Hasen aus dem Sandstein entstehen, die in einem gedachten Kreis befindlich sind und derart über ihre Ohren miteinander verbunden sind, dass über den optischen Eindruck jedem Hasen zwei Ohren zugeordnet werden können, obwohl tatsächlich nur drei Ohren vorhanden sind. Treffend steht dabei auch der Satz »Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat jeder Hase zwei«, so lautet der Vers, der in knapper Form das Drei-Hasen-Fenster beschreibt. Auch Wertheim hat solch ein Bildnis aus Stein, wobei es der Steinmetz mit der Symmetrie nicht ganz genau nahm, was umso charmanter und einzigartiger dem Wertheimer Drei-Hasen-Haus entgegenkommt. Der Autor dieses Rätsels lief dort sicher 40 Jahre vorbei, ohne dass es ihm aufgefallen wäre. Der einzige Tipp sei hier, dass das betreffende Gebäude, an dem die Hasen zu finden sind, wie immer bei unserem Sommerrätsel in der Altstadt liegt.

Kennen Sie die Antwort? Schreiben Sie an redaktion.wertheim@main-echo.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir einen 30 Euro Main-Echo-Gutschein sowie drei Gutscheine für eine Erinnerungs-Zeitung von ihrem Wunsch-Datum/Foto:

. bd Dorbath