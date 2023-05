Sommermusik auf dem Wertheimer Marktplatz

Aktion des Stadtmerketing-Vereins

Wertheim 11.05.2023 - 16:55 Uhr 2 Min.

Am 20. Mai steht das erste Duo der Sommermusik-Reihe auf dem Marktplatz: Rebecca King und Marcel Largé beherrschen nicht nur diverse Saiteninstrumente wie Gitarre, Mandoline und Banjo, sondern präsentieren auch ihre eigenen Songs. Am Samstag, 13. Mai, wird der gebürtige Marktheidenfelder Tim Jäger in seinem Akkustik-Programm Cover-Songs, aber auch eigene Lieder präsentieren. Foto: Frank Henkes Zufrieden mit seinem Auftritt auf dem Wertheimer Marktplatz: Kai Höfling.

Er präsentierte mit seiner Gitarre bekannte Songs aus der Popmusik der vergangenen Jahrzehnte und bot auch an, Musikwünsche zu erfüllen. Die Reihe wurde von der Stadtverwaltung ins Leben gerufen, um den Marktplatz zu beleben und ist Teil des Förderprogramms »Zukunftsfähige Innenstadt«, zu dem aktuell verschiedene Aktionen laufen. Noch bis Ende August wird jeden Samstag ein Einzelmusiker, ein Duo oder eine Dreiercombo aus der Region von 11 bis 14 Uhr die Menschen unterhalten.

Manche werden in verschiedenen Kombinationen mehrmals vor Ort sein. »Das ist ganz geschickt, dann kennen sie sich schon aus, wo es zum Beispiel den Strom gibt«, meint Kathleen Nitschel, als Leiterin des Referats Innenstadt Mitorganisatorin des Programms. Generell könnten sich die Musiker aber auch auf die Unterstützung der örtlichen Geschäfte und Gastronomie verlassen, die sich tatkräftig für die Sommermusik engagieren.

»Es ist im Interesse aller«, so Nitschel. »Wenn ihnen die Musik gefällt, gehen die Menschen vielleicht ins Café oder bleiben für eine zweite Tasse Kaffee dort. Und im Idealfall schauen sie dann noch kurz im Geschäft daneben vorbei und kaufen etwas«, zeigt die Angestellte der Stadt auf, dass alle von dem Arrangement profitieren. Nicht zuletzt die beteiligten Musiker. Sie bekommen eine Grundgage, dürfen aber auch mit ihrem Hut oder Gitarrenkasten um einen Obolus bitten.

Höfling war »total happy«, wie viel in seinem Kasten gelandet ist. »Manche kamen extra aus dem Café herüber, um mir etwas hineinzuwerfen«, berichtete er. »Das ist ja für die Künstler auch ein Zeichen, dass es gefällt«, erklärt Kathleen Nitschel.

Ein Vorbild für die Aktion seien die vom Stadtmarketing-Verein in unregelmäßigen Abständen organisierten Musiker in den vergangenen Jahre gewesen. Um geeignete Musiker aus der Region zu finden, wurden Externe eingebunden, die sich in der lokalen Musikszene auskennen und Kontakte knüpfen konnten. Schnell waren die 16 Termine vergeben. »Eine Komplettliste für den Sommer veröffentlichen wir nicht, um flexibel zu bleiben«, verrät Nitschel. »Aber wir informieren über die sozialen Medien, worauf man sich am Folgesamstag freuen kann.«

Wichtig war den Organisatoren, dass die Musik gute Stimmung macht, aber beispielsweise bei Gesprächen nicht stört. »Wir haben die Musiker gebeten, zu reagieren, falls die Rückmeldung kommt, dass sie zu laut seien«, beruhigt Nitschel diejenigen, die befürchten, dass die Musik ihre Tischgespräche unterbrechen könnte.

Die nächsten beiden Acts sind bereits gesetzt: Am Samstag, 13. Mai, wird der gebürtige Marktheidenfelder Tim Jäger in seinem Akkustik-Programm Cover-Songs, aber auch eigene Lieder präsentieren. Er verspricht eine Mischung aus Country, Folk, Rootsrock und moderner Pop-Musik. Am Samstag, 20. Mai, steht das erste Duo der Reihe am Start: Rebecca King und Marcel Largé beherrschen nicht nur diverse Saiteninstrumente wie Gitarre, Mandoline und Banjo, sondern präsentieren auch ihre eigenen Songs. Daneben gibt es Coversongs, unter anderem von Neil Young.

Man darf also gespannt sein, welche unterschiedlichen Musiker den Marktplatzbesuchern in den kommenden Wochen den Start ins Wochenende versüßen und hoffentlich gleichzeitig das gewünschte Ziel erreichen, die Innenstadt zu einem angenehmen Aufenthaltsort für alle zu machen.

Nadine Schmid