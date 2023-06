Sommerliche Tipps für warme Tage in der Region

10 Ideen für Main-Tauber und Main-Spessart

Rein ins Wasser, der Sommer ist da.

Unser Medienhaus stellt hier zehn Tipps vor, wie und wo man schöne Frühsommertage im Main-Tauber-Kreis und dem Main-Spessart-Kreis genießen kann. Mit dabei sind schöne Spaziergänge, kulinarisches, kulturelles, literarisches und Wasserspaß in der Region.

Auch ein Besuch an Seen und Schwimmbädern ist eine Freude, zum Beispiel im Freudenberger Badesee.

1. Besuch im Badesee Freudenberg

Am Rande Freudenbergs finden Badefans im bewachten Badesee ihr Glück. Er lädt mit rund zwei Hektar Wasserfläche und mit fast 2,5 Hektar großer grüne Liegewiese zum Verweilen und Spaß haben ein. Es gibt einen Nichtschwimmer- und einen Schwimmwasserbereich, Rutschen und eine große Spielfläche. Gespeist wird der See stets durch frisches Quellwasser. Auf dem See sind SUPs und Schlauchboote erlaubt, und es gibt sogar eine kostenlose Kompressor-Station zum Aufpumpen. Auch freies W-Lan sowie ein Kiosk stehen bereit. Es wird ein Eintritt für den See erhoben.

Ein besonderes Erlebnis ist auch die Fahrt mit einer der letzten Mainfähren von Mondfeld nach Stadtprozelten. Sie lässt sich gut mit anderen Aktivitäten verbinden.

2. Fahrt mit der Mainfähre

Die Mainfähre zwischen Wertheim-Mondfeld und Stadtprozelten (Landkreis Miltenberg) ist eine der letzten Mainfähren, die regelmäßig verkehrt. Von der Fähre aus hat man einen schönen Blick auf Mondfeld und Stadtprozelten. Sie kann auch als Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren genutzt werden. So kann man die Henneburg in Stadtprozelten besuchen, im Wald spazieren oder mit dem Rad auf bayerischer Seite eine Tour unternehmen. In Mondfeld befindet sich nahe der Fähre auch ein Kinderspielplatz.

Wassertretbecken wie hier in Külsheim-Steinbach bieten Abkühlung, und das Wassertreten ist gesund.

3. Zu Kneippbecken der Region

In der Region rund um Wertheim gibt es viele Wassertretanlagen. Manche Wassertretanlagen sind über einen kleinen Waldspaziergang zu erreichen, so in Wertheim-Grünenwört, andere liegen in Freudenberg am Dorfplatz in Külsheim-Steinbach.

In den sommerlichen Tagen gibt es viele Angebote zur Freiluftkultur, zum Beispiel bei denFreudenberger Burgfestspielen in diesem Jahr mit "Der Glöckner von Notre-Dame".

4. Freiluftaufführung auf Freudenburg und Scherenburg

Im Frühsommer und Sommer kann man Kultur an der frischen Luft genießen. Es gibt Konzerte auf der Burg Wertheim und Theateraufführungen. Vom 17. Juni bis 8. Juli zeigt der Burgschauspielverein Freudenberg auf der dortigen Freudenburg das Stück »Der Glöckner von Notre-Dame«. Vom 5. Juli bis 18. August sind auf der Scherenburg verschiedene Stücke für Kinder und Erwachsene zu sehen.

Ein leckeres Eis gehört an sonnigen Tagen einfach dazu.

5. Ein Eis genießen

Eis und Sommer sind untrennbar miteinander verbunden. In der Region gibt es viele Eisdielen, die oft selbst gemachtes Eis anbieten, von den Klassikern bis zu besonderen Sorten. Garniert mit Früchten, entstehen tolle Eisbecher. So findet jeder etwas für seinen Geschmack. Mann gemeinsam genießen, sich unterhalten und den Blick in die Landschaft und auf die Stadt genießen. Eis kann man auch selbst zu Hause herstellen, zum Beispiel aus Fruchtsäften.

Eine Lehrpfad rund um die Biodiversität findet sich zum Beispiel in den Erlichsgärten Kreuzwertheim.

6. Spaziergang auf Lehrpfad

In Main-Tauber und Main-Spessart gibt es viele Lehrpfade zu verschiedenen Themen, aber auch viele Wege und Orte, an denen es Infos und Vorschläge gibt, aktiv zu werden. Beispielsweise gibt es am Tauberbischofsheimer Wald einen Biodiversitätspfad. In Kreuzwertheim stehen Info-Taflen entlang des Wegs in den Erlichsgärten zur biologischen Vielfalt, und am Standort der Pädagogischen Waldimkerei im Himmelreich erfährt man viel über Bienen. Weitere Erlebnis- und Lehrpfade in Marktheidenfeld und Gemünden.

Ganz entspannt ein Buch lesen, auch dafür eignen sich warme Tage.

7. Sommerliche Lektüre genießen

Entspannt draußen sitzen und ein gutes Buch lesen, so kann man sich im Frühsommer gut entspannen und in neue Welten abtauchen. Das Team der Stadtbücherei Wertheim hat einige sommerliche Lesetipps. Bei Kindern sind laut Büchereiteam Klassiker wie »Das Sams« und »Ferien im Möwenweg« beliebt. Um in Urlaubsstimmung zu kommen, lohnt sich ein Blick in Reiseführer oder Außergewöhnliches, wie ein Werk über Lost Places in Baden-Württemberg von Benjamin Seyfang.

Warme Tage eigenen sich perfekt für Wassersport zum Beispiel im Verein, wie beim Kanu-Club Wertheim.

8. Wassersport ausprobieren

Eine Tour auf unseren Flüssen bietet einen Blick auf die Landschaft und die Tierwelt am Fluss. Außerdem bietet der Wassersport viele gesunde Bewegungsmöglichkeiten für die ganze Familie. Sowohl im Main-Tauber-Kreis als auch im Landkreis Main-Spessart gibt es Kanuclubs sowie Rudervereine, bei denen man den Sport ausprobieren und dabei vielleicht ein neues dauerhaftes Hobby finden kann.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es dort diverse Trainingsmöglichkeiten und viel Spaß, zum Beispiel im Jugendtraining des Kanu-Clubs Wertheim. Außerdem gibt es mehrere Bootsverleiher, bei denen man Boote nebst Einweisung für private Touren erhält.

Auch mit dem Rad lässt sich die Region erkunden.

9. Mit dem Rad auf Achse

In die Pedale treten, den Fahrtwind spüren und die Landschaft entdecken. Etwa beim Genussradeln von Zellingen über Himmelstadt, Laudenbach bis nach Kreuzwertheim. Kürzer ist's von Mühle zu Mühle von Homburg über Kreuzwertheim zur Kartause Grünau.

Bei einem Waldspaziergang findet man nicht nur schattige Wege und Plätze, sondern kann auch viel entdecken.

10. Einen Waldspaziergang unternehmen

Wälder prägen unsere Landschaft. Gerade an warmen Sommertagen bieten die Bäume Schatten und damit Abkühlung. An einem schönen Frühsommertag kann man die frische Waldluft bei einem Spaziergang auf den zahlreichen Waldwegen in der Region genießen. Kinder und Erwachsene können zudem dabei viel entdecken. Den Wald kann man mit allen Sinnen erleben. Wichtig ist dabei, auf den Wegen zu bleiben und Rücksicht auf die Tiere im Wald zu nehmen. Wer seinen Hund mitnehmen will, muss diesen an der Leine halten.