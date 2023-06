Sommerliche Serenade an einem besonderen Ort

Konzert: Fränkische Rebläuse spielen in der Kornscheune auf dem Rauenberger Dürrhof - Musikalische Reise durch alle Genres

Freudenberg 25.06.2023 - 18:17 Uhr 1 Min.

Musikalischer und kulinarischer Genuss: Die Serenade auf dem Dürrhof mit den »Fränkischen Rebläusen« aus Bürgstadt. Foto: Günter Herberich

die Kornscheune von Volker Steuer, Hofbesitzer des Dürrhofes.

Die Bedingungen waren optimal, wann hat man schon die Möglichkeit musikalische und kulinarische Genüsse an einem besonderen Ort zu genießen? Der Dürrhof, erstmals 1178 in einer päpstlichen Urkunde erwähnt, hat mit seinem großen Innenhof eine bezaubernde Kulisse. Eine Woche dauerte die Vorbereitung hierzu. Rund 100 Helfer waren notwendig und in 700 Arbeitsstunden wurde die »Serenadenscheune« zu einem Konzertsaal ganz, der ganz in Rot illuminiert war.

Förderung von Neustart Kultur

Wolfgang Konrad, Vorsitzender des Musikvereins Rauenberg freute sich über eine voll besetzte Scheune. Immerhin waren 300 Musikfreunde auf den Dürrhof gekommen. Überzeugen konnte der Musikverein auch die Jury des Förderprogramms »Impuls«, erfuhr man von ihm. Über die Initiative »Neustart Kultur« gab es hier für den Verein Fördermittel. Locker luftig legten die »Rebläuse« unter der musikalischen Leitung von Bernd Hofmann mit »Musik liegt in der Luft« los. Durch das Programm führte mit Charme und Humor Jürgen Fischar.

Melancholisch entführte man die Gäste dann an die Klippen der irischen Insel zur Musik von Carrickfergus. Vor allem der Solopart der Tenorhörner von Klaus Taberie und Nadja Schmidt sorgte für Staunen. Kongenial und legendär sind die Filmmelodien von John Williams, mehrfacher Oskar und Grammy Gewinner. Die musikalische Reise durch alle Genres der Musik ging mit dem »Maxglaner Zigeunermarsch« weiter. Virtuos und gefühlvoll folgte »Stand by me«. Hier waren es die beiden Tubisten Matthias Geis und Simon Bauer, die für eine Höhepunkt des Abends sorgten. Sogar die Rockikone Pink gab es in einer Blasmusikversion zu hören. Stark was hier Henriette Liebing ablieferte. Mit einer Hommage an »Whitney Housten« gab es perfekten Abschluss. Ohne Zugabe kamen die »Rebläuse« nicht aus der »Serenadenscheune«. Beim »Woodstock der Blasmusik« in Österreich wurde die Instrumental Version »Von guten Mächten wunderbar geborgen« erstmals von einem Blasorchester gespielt. Das berühmte Gedicht von Dietrich Bonhoeffer sorgte bei den Gästen für Gänsehaut an dem lauen Sommerabend.

GÜNTER HERBERICH