Sommerferien mit Magie-Show und Erfindernacht

Zwei spannende Experimentier-Angebote für Kinder

Freudenberg 04.07.2023 - 12:40 Uhr 1 Min.

Bei den Magical Science Kids der Jungen Forscher Main-Tauber lernen Kinder, wie man alle Generationen mit Experimenten verblüfft und beeindruckt, hier zum Beispiel mit magischen Schaumbergen.

Für alle, die daran mitwirken wollen, gibt es in den Sommerferien einen Workshop. Bei einem Pressegespräch am Sonntagabend in der Lindtalschule erläuterte Vereinsvorsitzender Birger-Daniel Grein die Pläne. Neben der Show soll es noch eine Erfindernacht geben. Diese Aktion ist erstmals für Samstag, 23. August, im Gemeindezentrum Boxtal vorgesehen.

Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Es sei eines der zentralen Zukunftsfelder von Gesellschaft und Wirtschaft, erklärte Grein. Außerdem machten diese Fachbereiche Spaß. »Wir möchten das Abenteuer MINT für Kinder und Jugendliche erlebbar machen«, sagte Grein. Das sei der Grund für die beiden MINT-Projekte in den Sommerferien.

Die Magical Science Kids, die die Magieshow gestalten, sind nach Angaben des Junge-Forscher-Vorsitzenden die erste Kinder-Wissenschaftsshow-Gruppe Deutschlands. »Darauf bin ich besonders stolz. Mit Hilfe von Technik sowie den Naturwissenschaften wird man eine magische Show ganz ohne Tricks zu sehen bekommen«, so Grein. »Eine abendfüllende Show mit magischen Experimenten vorzubereiten, dazu braucht man schon einen entsprechenden Vorlauf«, erläuterte er. Die Veranstaltungstechnik sei an Profis vergeben worden. Die Finanzierung sei nur dank Sponsoren und Spenden möglich.

Die Showelemente kämen aus den Naturwissenschaften und einigen technischen Phänomenen. Der dreitägige Workshop diene zur Vorbereitung und Entwicklung der Show mit viel Spaß. Er ist für zwölf Teilnehmer im Alter von neun bis 14 Jahren ausgeschrieben und findet von Montag, 31. Juli, bis Mittwoch, 2. August, im Werkraum der Lindtalschule Freudenberg statt. Im Mittelpunkt soll die »Magie der Elemente« stehen, die die Kinder am 23. September zeigen. Gemeint sind die vier Grundelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde.

Eine Premiere ist auch die Erfinder- und Forschernacht am 23. August in Boxtal. »Das Gemeindezentrum ist mit seinem Umfeld perfekt geeignet«, meint Grein. »Die Kinder können eigene Erfindungen machen, entwickeln nützliche Dinge und werden zudem eine sommerliche Spaß-Erfindung machen.« Die Aktionen werden tagsüber, aber auch in der Nacht sein. Vier Betreuer kümmern sich um die jungen Erfinder. Bis zu 20 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können dabei sein.

Informationen und Anmeldungen ab 6. Juli im Internet: https://www.junge-forscher-mt.de

