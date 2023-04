So war Claude Chabrols "Masken" als Theaterstück in Wertheim

Inszenierung der Badischen Landesbühne

Wertheim 26.04.2023

Die Badische Landesbühne hat am 25. April in Wertheim eine Inszenierung des Kinofilms "Masken" von Claude Chabrol und Odile Barski aufgeführt.

Der junge Journalist Roland Wolf verbringt drei Tage mit Starmoderator Christian Legagneur auf dessen Landsitz, um für eine Biografie des Publikumslieblings zu recherchieren. Schnell wird deutlich: Privat schlüpft Legagneur gern in fremde Rollen. Wie viel seiner gutherzigen Bühnenpersönlichkeit ist dann noch echt? Und was hat es mit Legagneurs krankem Patenkind Christine auf sich, das zurückgezogen auf dem Landsitz lebt?

Skurrile Szene: Zum Abendessen treffen sich Christian Legagneur und seine Bediensteten im Monarchen-Dress.

Erst recht verworren wird das Stück, als der Zuschauer erfährt: Auch der Journalist führt ein Doppelleben. Er heißt eigentlich Chevalier und will das Verschwinden seiner Schwester aufdecken, die sich zuletzt auf Legagneurs Landsitz befunden haben soll. Gemeinsam mit Christine kommt Roland Chevalier einem großen Erbschwindel auf die Schliche. Um den zu vertuschen, ist Legagneur über Leichen gegangen - und setzt schließlich an, es wieder zu tun.

Schauspiel trieft von falscher Freundlichkeit

Niemand ist in »Masken«, wie er zunächst scheint. René Laier und Thilo Langer in den Rollen des Christian Legagneur beziehungsweise Roland Wolf verkörpern die Fassade gekonnt: Falsche Freundlichkeit trieft aus jedem Satz, wenn der Zuschauer längst weiß, was die Figuren wirklich voneinander halten. Legagneurs Bedienstete runden das Lügenspiel ab: Lydia Fuchs etwa als Masseurin, die den Landherrn vordergründig anhimmelt, während Mimik und Körpersprache von Furcht erzählen. Oder Lukas Maria Redemann, der in der Rolle des taubstummen Handlangers Max Capelachi am Ende doch nicht auf den Mund gefallen ist.

Showmaster Christian Legagneur (René Laier) und Journalist Roland Wolf (Thilo Langer).

Spaß macht die Inszenierung, die einige Szenen von der Theaterbühne zu vorgefilmten Sequenzen auf ein Transparent verschiebt. Das bringt Abwechslung und Schwung ins Stück, wo die Dramaturgie bisweilen stutzig macht. Etwa beim plötzlichen Kuss von Roland Wolf und Catherine, gespielt von Nadine Pape. Den hat man so bald nicht kommen sehen. Den wenig glanzvollen Untergang von Showmaster Legagneur dagegen schon. Von den rund 130 Zuschauerinnen und Zuschauern erntete das Ensemble reichlich Beifall - auch ohne Applausschild, wie es im Showbusiness üblich ist.

Annika Namyslo