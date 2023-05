Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Silber Sterne planen ihr Comeback

Schlagerband: Erster Gig nach 38 Jahren für Werner Neuberger, Herbert Schreiber und Georg »Schorsch« Berberich

Wertheim 02.05.2023 - 14:47 Uhr 1 Min.

Sie freuen sich auf ihr Comeback: Das Trio Silber Sterne bestehend aus ( von links) Herbert Schreiber, Werner Neuberger und Georg "Schorsch" Berberich bringen die Schlager und Hits der 1970-er wieder zum erklingen.

Es gehört schon eine Portion Mut dazu, nach 38 Jahren wieder gemeinsam Musik zu machen. Neuberger (Akkordeon), Schreiber (Schlagzeug) und Berberich (Trompete) proben daher seit drei Monaten für ihren ersten großen Auftritt nach all den Jahren. »Von heute auf Morgen, das einfach zu machen, geht nicht«, sagt der Bandleader Werner Neuberger. Der Mondfelder war der Motor dafür, dass sie wieder als Trio auftreten werden.

Im Gespräch mit unserem Medienhaus erzählte er von den Höhepunkten der musikalischen Karriere. Denn aufgehört Musik zu spielen, haben sie eigentlich nie. »Wir waren noch Lehrlinge, als wir gemeinsam begannen, Musik zu machen. In der Richelbacher Blaskapelle spielten wir erstmals 1965«, berichtete Neuberger.

Ende der 1960er Jahre kam es zur Bandgründung. »Weil uns keiner ertragen konnte, übten wir in Rohbauten. Nach und nach wurden wir aber immer besser.« Das Repertoire reichte von damals aktuellen Schlagern und Evergreens, die man heute noch kennt. »Aber Dich gibt's nur einmal für mich« oder »Weine nicht kleine Eva« von den Flippers. »Das war beliebt und wurde gewünscht«, erinnert sich Neuberger. Bei Feiern und Festen nicht nur in der Region wurden die Silber Sterne gebucht. »Von der Rhön bis nach Straßburg wurden wir engagiert, unser Trio kam gut an«, so Neuberger.

Auftritt beim ARD Wunschkonzert

Ihr größter Erfolg war ein Auftritt in den 1980-er Jahren bei der Sendung ARD Wunschkonzert mit Dagmar Berghoff und Max Schautzer. »Das war ein Erlebnis, so etwas vergisst man sein Leben nicht.« Sie traten damals gemeinsam mit den Lederhosen aus Umpfenbach auf. Die Sendung, damals ein Quotenhit, wurde am Samstagabend live aus der Essener Grugahalle übertragen. »Wir haben ein Jodler vom Fredl Fesel gespielt«.

Nach 15 Jahren trennten sich die Wege der drei. In unterschiedlichen Musikkapellen spielten die Musiker weiter.

Jeden Mittwoch proben sie wieder vereint als Silber Sterne, abwechselnd einmal in Mondfeld und einmal in Umpfenbach. »Uns macht das allen eine große Freude wieder gemeinsam zu musizieren, wir freuen uns jetzt schon auf den Auftritt«, bestätigt Neuberger. Den Jodler vom Fredl Fesel werden sie bei ihrem Comeback allerdings nicht spielen, dafür die Schlager der 1970-er Jahre. »Jeder Tag ist ein Geschenk« von Teddy Parker, »Spiel noch einmal für mich Habanero« von Catharina Valente und »Sag Dankeschön mit Rosen zu Deiner Frau« von Andreas Hauff werden auf jeden Fall gespielt. Mehr wollen die Silber Sterne noch nicht verraten.

