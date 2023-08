Siegel für Produkte der Musterregion

Öko-Label: Main-Tauber-Kreis vergibt ein Logo nach strengen Kriterien für Landwirtschaftsprodukte

MAIN-TAUBER-KREIS 20.08.2023 - 18:18 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Tauberländer Bio-Apfelspritzer war das erste Produkt der Bio-Musterregion Main-Tauber, das das regionale Qualitätssiegel mit den hohen Bio-Standards erhalten hat. Inzwischen sind weitere Produkte aus dem Main-Tauber-Kreis mit dem Logo zertifiziert, sagt der Stefan Fiedler, Regionalmanager der Bio-Musterregion. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2023-08-21 --> Stefan Fiedler. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2023-08-21 --> Der Tauberländer Bio-Apfelspritzer war das erste Produkt der Bio-Musterregion Main-Tauber, das das regionale Qualitätssiegel mit den hohen Bio-Standards erhalten hat. Hier zeigt es Stefan Fiedler, Regionalmanager der Bio-Musterregion. Foto: Gunter Fritsch

Zum anderen ist auf dem Etikett der Flasche mit heimischem Apfelsaft das eigens für die Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis entwickelte Logo der »Bio-Region Main-Tauber-Kreis« zu sehen. Der Regionalmanager der Bio-Musterregion, Stefan Fiedler, erklärt, was hinter dem Logo steckt und welche Vorteile es Verbrauchern und Erzeugern bietet.

Der Tauberländer Bio-Apfelspritzer ist das erste Produkt der Bio-Musterregion, das dieses eigens entwickelte Logo erhalten hat. Inzwischen, so erläutert Fiedler, gebe es allerdings weitere Produkte, die das Bio-Logo tragen dürften. Dazu gehört etwa der Rosenblütensaft, der vom Rosenhof Taubertal in Creglingen hergestellt wird. Ebenso erhielt anfang dieses Jahres in der Bad Mergentheimer Wandelhalle der Lupinenkaffee des Biolandhofs Klein aus der Wertheimer Ortschaft Sachsenhausen das Qualitätssiegel der Biomuster-Region. Der Biolandbetrieb Johanneshof im Igersheimer Ortsteil Bowiesen darf für seine qualitativ besonders hochwertig erzeugten Kartoffeln das Biosiegel verwenden.

Regionale Verortung

Dabei sind die Kriterien für die Vergabe des Logos »Bio-Region Main-Tauber-Kreis« durchaus anspruchsvoll. Gegliedert in sogenannte Pflicht- und Zusatzkriterien müssen Produkte eine Fülle von Voraussetzungen erfüllen, um das Label auf die Verpackungen ihrer Produkte drucken zu dürfen. Ganz wichtig - neben der Biozertifizierung - sind dabei vor allem die regionale Verortung der Erzeugung. »Betriebe müssen ihren Betriebssitz im Main-Tauber-Kreis haben und der Anbau von Pflanzen oder die Haltung von Tieren muss überwiegend, mehr als 50 Prozent, auf Flächen des Landkreises stattfinden«, nennt Fiedler wichtige Voraussetzungen für die Auszeichnung der Produkte.

Nicht immer können diese Kriterien allerdings zu 100 Prozent erfüllt werden, macht der Regionalmanager Stefan Fiedler am Beispiel des Tauberländer Bio-Apfelspritzers deutlich. So wachsen die Äpfel für dieses Getränk, das inzwischen von zahlreichen Kommunen in ihren Rathäusern und bei Sitzungen der kommunalen Gremien angeboten wird, zwar ausschließlich im Landkreis. Und der Tauberländer Bio-Streuobstwiesen-Verein mit Sitz in Tauberbischofsheim sorgt für den regelmäßigen Nachschub bei der Apfelernte. Hergestellt und in Flaschen abgefüllt werde die Apfelsaftschorle dann allerdings in Schwäbisch Hall bei der Firma Hohenloher Fruchtsäfte GmbH & Co. KG, weil es im Landkreis keinen Verarbeitungsbetrieb gebe, erläutert Fiedler die Hintergründe.

Erst jüngst war auch der Landkreis Main-Tauber dem Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen beigetreten und hatte einen Bewirtschaftungsvertrag für die Streuobstwiese des Klosters Bronnbach unterzeichnet. Der Verein hat rund 100 Mitglieder und will erreichen, dass möglichst viele Streuobstwiesen im Kreis insektenfreundlich und nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden. Derzeit gibt es im Main-Tauber-Kreis über 130.000 Obstbäume, deren Pflege der Landkreis zusätzlich durch die Schnittgutentsorgung unterstützt.

»Faire Erzeugerpreise«

Die Zusatzkriterien für das Bio-Siegel müssen vom Antragsteller nicht vollständig erfüllt sein, um Produkte mit dem Bio-Region-Logo kennzeichnen zu dürfen. Fiedler weist im Gespräch mit dieser Redaktion allerdings schon darauf hin, dass der Biomuster-Region bei der Herstellung auch eine faire Zusammenarbeit mit Rohstofferzeugern oder Verarbeitern wichtig sei. Dazu brauche es »faire Erzeugerpreise«, die nicht nur die Produktionskosten decken sollen, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sei. Gleichzeitig müssten Beschäftigte auch angemessen bezahlt werden, was einer Entlohnung über dem Mindestlohn entspreche, heißt es in den Zusatzkriterien weiter. Auch die Verpackung müssen die Erzeuger »möglichst umweltschonend« gestalten. Verpackungsmüll solle möglichst vermieden werden. Deshalb gelte: So viel Verpackung wie nötig, so wenig wie möglich.

Welchen Vorteil soll das Bio-Siegel den Erzeugern und den Verbrauchern bieten? Stefan Fiedler ist davon überzeugt, dass mit Hilfe des Logos »eine gezielte Bewerbung« der ausgezeichneten Produkte möglich sei. Produkte aus dem Landkreis würden so im Handel leichter erkannt werden. Auch wenn Fiedler zugeben muss, dass mit dem Bio-Siegel sicherlich noch viele Kunden im Supermarkt wenig anzufangen wüssten. In einer Marketingkampagne gelte es, die Verbraucher für Produkte aus der Region, die das Biosiegel tragen, »noch stärker zu sensibilisieren« und so Kaufanreize zu schaffen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Bio-Musterregion Main-Tauber-Kreis Der Main-Tauber-Kreis ist seit 2021 eine von 14 Bio-Musterregionen des Landes Baden-Württemberg. Ziel dieser Regionen ist es, die Bio-Erzeugung von Lebensmitteln vor Ort zu stärken. Um entsprechende Produkte für den Verbraucher besser kenntlich zu machen, gibt es das Qualitätssiegel »Bio-Region Main-Tauber-Kreis«, das an Produkte aus ökologisch zertifizierten Betrieben kreisweit vergeben werden kann. Im Landkreis wirtschaften derzeit 9,5 Prozent aller Betriebe nach strengen ökologischen Vorgaben. Sie bewirtschaften 11,3 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche vor allem im Nebenerwerb. Neben dem Getreideanbau werden vor allem Sonderprodukte wie Wein, Grünkern, Honig oder Lupinen von den Betrieben erzeugt. ()

Hintergrund Der Tauberländer Bio-Apfelspritzer war das erste Produkt der Bio-Musterregion Main-Tauber, das das regionale Qualitätssiegel mit den hohen Bio-Standards erhalten hat. Hier zeigt es Stefan Fiedler, Regionalmanager der Bio-Musterregion. Foto: