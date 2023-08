Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sicherheit und Entlastung im Ernstfall

Patientenverfügung: Wertheimer Alloheim-Leiter Thomas Kosch gibt Hinweise - Konkrete Formulierungen

Wertheim 29.08.2023 - 11:31 Uhr 2 Min.

Leiter Thomas Kosch zeigt die Fotos der aktuellen Wanderausstellung "Ausbildung in der Pflege vor 75 Jahren", die Auszubildende einer Schwestereinrichtung erstellt haben.

Bei neuen Bewohnern werde selbstverständlich nachgefragt, ob sie eine Patientenverfügung haben. Ungefähr die Hälfte hat eine solche. Zwei Drittel seien Frauen, ein Drittel Männer. Zu den Gründen könne man nur Vermutungen anstellen, das wolle er nicht tun. Es sei aber kein Ausschlusskriterium, wenn man keine Patientenverfügung habe, erläutert Kosch. »Wir können nur appellieren, dürfen aber keinen Einfluss darauf nehmen.« Formulare dürfe man nicht ausgeben.

Thomas Kosch blickt auf zehn Jahre Leitungstätigkeit in Senioreneinrichtungen zurück und berichtet, dass Notfallmaßnahmen dort seltener als vermutet vorkommen. Liege beispielsweise jemand leblos am Boden, leiste die Fachkraft (Pflegerin) Erste Hilfe. Parallel dazu werde ein Notruf abgesetzt. Der Notarzt sei in kürzester Zeit da und übernehme.

In der EDV-gestützten Dokumentation sei die Patientenverfügung hinterlegt. Jede Fachkraft auf den Stationen hat Zugriff darauf. Im Notfall müsse alles sehr schnell gehen, da reiche die Zeit nicht, um Nachforschungen anzustellen. Ist ein Bewohner über einen gewissen Zeitraum im Sterbeprozess begriffen, können die Informationen eingesehen werden, was die Besprechung mit den Angehörigen erleichtert.

Einrichtungsleiter Thomas Kosch betont, dass die Formulierungen in der Patientenverfügung konkret sein müssen. Es reiche nicht, »keine lebensverlängernden Maßnahmen« zu schreiben. Will man bei einem Herzinfarkt wiederbelebt werden, bei einem Schlaganfall aber nicht, müsse das so formuliert werden. Eine Organtransplantation kann abgelehnt oder gewünscht werden. Auch das muss man schriftlich äußern.

Rat und Unterstützung kann man sich beim Bundesministerium für Gesundheit oder beim örtlichen Seniorenbeirat holen. Dort gebe es auch entsprechende Formulare online oder in Papierform. Kosch warnt vor dubiosen Internetseiten. Er rät dazu, einen unabhängigen Zeugen hinzuzuziehen. Das könne der Hausarzt, der Pfarrer oder ein Notar sein. Niemand aus der Familie. Natürlich müsse man mitteilen, wo das Dokument zu finden ist. »Was nützt die beste Patientenverfügung, wenn niemand weiß, wo sie ist?«, fragt Kosch.

Thomas Kosch wünscht sich, dass Partner, Kinder und Enkel an einem Strang ziehen. Der Wille des Verfassers einer Patientenverfügung müsse ganz klar zu Papier gebracht und kommuniziert werden. Generell müsse das Thema in der Gesellschaft offener besprochen werden.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Die Patientenverfügung Rechtzeitige Vorsorge schafft Sicherheit und Entlastung für den Fall, dass man nicht mehr äußern kann, was man will - sei es durch Unfall, Krankheit oder Alter. Durch das Aufsetzen einer Patientenverfügung kann man sicher sein, dass die eigenen Wünsche, zum Beispiel zu lebensverlängernden Maßnahmen, erfüllt werden. Sie müssen schriftlich klar, eindeutig und rechtssicher formuliert sein. Eine Patientenverfügung ist nur dann bindend, wenn sie ausreichend konkret formuliert ist - ansonsten gibt es zu viele Interpretations- und somit Handlungsspielräume für Ärzte und Angehörige. Sie sollte den aktuellen Anforderungen des Bundesgerichtshofes (BGH) entsprechen. Tipps zur Patientenverfügung und Online-Erstellung unter: www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung Informationen und Broschüren beim Seniorenbeirat Wertheim unter: www.wertheim.de/startseite/unsere+stadt/Seniorenbeirat. PeFS