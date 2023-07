Sicherheit im Urlaubsjet dank Weetech

Kabeltestsysteme für Autos, Flugzeuge und Bahn

Wertheim 28.07.2023 - 12:05 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Produktschau: Frank Nitsch von Weetech erläutern Gästen des Unternehmens eine Teststation aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Weetech-Geschäftsführer Martin Gehrig (links) und Sedat Sezgün mit Julie Eaton von Halma PLC.

100 der weltweit etwa 125 Mitarbeiter sind dabei am Hauptstandort in Wertheim beschäftigt, Niederlassungen gibt es in Asien, Italien, den Niederlanden und den USA. Die 1973 gegründete Firma ist laut eigener Darstellung »führender Entwickler und Hersteller von Testsystemen für Kabel-, Bauteil- und Funktionstests im Nieder- und Hochspannungsbereich«. Zu ihren Kunden gehören namhafte Unternehmen aus den Industriebereichen Automobil, Bahn, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau. Zu den Produkten gehören sowohl Kabeltester als auch Funktionstester sowie komplette Prüftische.

Start bei Ersa

Die Wurzeln von Weetech reichen zurück bis ins Jahr 1973, als die Firma als »WEE Elektronik-Entwicklungs GmbH« durch Niko Milkovic gegründet wurde. Die damals sechs Mitarbeiter kamen zunächst noch in einem Gebäude der Firma Ersa in Bestenheid unter, die Ersa war damals auch Mehrheitsgesellschafter. Zwei Jahre nach der Gründung und einer intensiven Entwicklungsphase kamen die ersten Verdrahtungstester auf den Markt, damals für die Automobilindustrie. Kurze Zeit später folgte der erste Hochspannungstester, der an den Kunden AEG ausgeliefert wurde, heißt es in einer zum Firmenjubiläum verschickten Pressemitteilung.

In den frühen 80er-Jahren zog die wachsende Firma in ein Gebäude in der Schützenstraße in Wertheim. Hier konnten sowohl der Entwicklungsbereich als auch die Produktion ausgebaut werden, 1988 zog die Firma mit ihren 25 Mitarbeitern dann in einen Neubau in der Bestenheider Hafenstraße ein - der auch heute noch den Hauptstandort bildet.

Flugzeugkabel prüfen

Neben der Automobilbranche fasste das Unternehmen auch in der Luftfahrt Fuß: Laut Homepage kam 1992 der erste Großauftrag von Airbus Hamburg für ein Hochspannungstestsystem zum Prüfen der Verkabelung des Airbus A320. Auch US-Luftfahrtriese Boeing setzt mittlerweile auf Weetech-Testsysteme. Dabei wird nicht nur die Funktion jeder einzelnen Kabelverbindung der Flugzeuge - von der Cockpitinstrumentierung bis zum Bildschirm in den Kopfstützen der Passagiersitze - mit Technik aus Bestenheid auf Funktion überprüft, sondern auch deren Isolierung: Hält die den angelegten Spannungen nicht stand, wird das Kabel aussortiert - ein wichtiger Sicherheitsfaktor.

Nachdem die Firma 1987 bereits mit Tochterunternehmen nach Frankreich und in die USA expandiert war, kamen in den 1990er-Jahren Tochterfirmen in Italien und den Niederlanden hinzu, außerdem entstand in Bestenheid eine neue, 2400 Quadratmeter große Produktionshalle.

Eigentümerwechsel

Nach der Jahrtausendwende änderten sich mehrfach die Eigentumsverhältnisse: 2002 wurde die WEE Elektrotest Gruppe im Zuge der Altersnachfolge des Eigentümers an die schweizerische Schaffner EMV AG verkauft. 2007 gründeten Cathrin Lapp, Christian Reuter und Eberhardt Urban die Weetech GmbH und übernahmen im Rahmen eines Management Buy Outs den Produktbereich Kabel- und Funktionstest von Schaffner. Seit 2016 gibt es Niederlassungen in Singapur und China.

Im gleichen Jahr stieg die Münchener Pinova Capital aus München als Hauptinvestor ein, seit Oktober 2022 ist Weetech eine Tochterfirma des britischen Sicherheitstechnikunternehmens Halma PLC. Die Geschäftsführung liegt bei Martin Gehrig und Sedat Sezgün.

Auch die Produkte haben sich laut Firmenmitteilung stetig weiterentwickelt: So gibt es modulare Testsysteme für Kabel- und Funktionstests im Nieder- und Hochspannungsbereich, die mit eigens entwickelter Software betrieben wird und in die Steuerung der jeweiligen Kunden eingebunden werden kann - als jeweils hochspezifische Lösung. »Durch einen Mix aus standardisierten und gleichzeitig hoch spezialisierten Lösungen können die Produkte flexibel an sich verändernde Bedingungen in allen Industriebereichen Automobil, Bahn, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau angepasst werden«, lässt sich Geschäftsführer Martin Gehrig zitieren. »In der Automobilindustrie spielt die Weiterentwicklung der E-Motoren eine entscheidende Rolle, aber auch im Bereich Bahn und Luftfahrt ergeben sich laufend neue Anforderungen.«

Der Großteil des Erfolges hänge vom Know-how und dem Engagement der Mitarbeiter ab, heißt es von Sedat Sezgün. Viele Mitarbeiter sind teilweise seit Jahrzehnten für die Firma tätig. Diese Erfahrung nutzt auch den Azubis, die Ausbildungen in breit gefächerten Bereichen bietet. Man werde weitere Märkte erschließen und weiter wachsen, geben die Geschäftsführer die künftige Marschrichtung vor.

Die aktuellsten Zahlen wurden im September 2022 veröffentlicht und betreffen das Geschäftsjahr 2021. Die Weetech Holding weist dabei eine Bilanzsummer von 30,9 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 1,8 Millionen Euro aus.

scm