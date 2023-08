Rosa Marlock feiert an diesem Freitag ihren 100. Geburtstag

Sich stets fürs Wertheimer Grafschaftsmuseum eingesetzt

Wertheim 03.08.2023 - 12:40 Uhr 2 Min.

Rosa Marlock in jungen Jahren. Repro: Famiie Marlock 100. Geburtstag feiert an diesem Freitag Rosa Marlock aus Wertheim. Inzwischen lebt sie in Würzburg. Foto: Familie Marlock

Auf einer Singer-Nähmaschine, die sie 1938 bekam, brachte sie sich selbst das Nähen bei. Die Maschine - sie steht im Grafschaftsmuseum - konnte die Jubilarin mitnehmen, als ihre Familie im März 1946 aus ihrer Heimat vertrieben wurde. Trachtenkleidung hat sie bis zur Vertreibung genäht. Später nähte sie, auch noch nach der Rente für die Familie.

Zwei Söhne

Am 26. März kam sie mit rund 600 Menschen auf dem Reinhardshof in Wertheim an. Ihr Mann Lorenz Marlock, der wie sie aus Csobánka stammte, und sie heirateten im Oktober 1946. Zwei Söhne, Karl und Gustav, kamen 1947 und 1952 zur Welt. Rosa Marlock arbeitete später bis zum Rentenalter bei der Firma Alfi in Bestenheid, ihr Mann betrieb in der Oberen Eichelgasse eine Schuhmacherwerkstatt. Seit 1962 wohnte die Familie im eigenen Haus in der Schwarzwaldstraße. Lorenz Marlock starb nach schwerer Krankheit schon 1980. Seine Frau und ihr älterer Sohn Karl blieben in dem Haus.

2020 krank geworden

Als Karl Marlock im Oktober 2020 ebenfalls starb, konnte der Wunsch seiner Mutter, im eigenen Haus zu bleiben, nicht mehr erfüllt werden, wie Gustav Marlock, der in Frankfurt lebt, berichtet. Seine Mutter sei 2020 sehr krank gewesen und nach vierwöchigem Krankenhausaufenthalt nicht mehr richtig auf die Beine gekommen.

Einen Pflegedienst wollte sie nicht, und so zog sie Anfang 2022 in ein Seniorenheim nach Würzburg. Einer ihrer Enkel arbeitet dort in der Verwaltung und hat sich dafür eingesetzt. Seine Mutter sei eine Kämpfernatur, beschreibt sie Gustav Marlock. Sie sei geistig fit, aber sie wolle nicht mehr. »Es ist jetzt genug«, sage sie häufiger.

Ursula Wehner, Volkskundlerin im Grafschaftsmuseum, erinnert sich genau an Rosa Marlock, die viele Spuren in dem Museum hinterlassen hat. »Sie hat sich sehr für unser Museum engagiert«, sagt sie dankbar. 1996 hatte es eine Sonderausstellung mit dem Titel: »Reise - Flucht - Vertreibung« gegeben.

»Türöffner« für Ausstellung

Schon da war die Jubilarin »Türöffner«, wie Wehner es nennt. Sie habe so viele Kontakte gehabt und Beziehungen gepflegt, von denen viele sogenanntes geflüchtetes Gut hatten, das sie dem Museum zur Verfügung stellten, schenkten oder liehen. Auch die zweite Sonderausstellung 2006 betreute Rosa Marlock mit. Ein Teil des umfangreichen Bestands ist inzwischen in zwei Räumen in einer Dauerausstellung zu sehen. Religiöse Gegenstände, wie Taufkerzen oder Gebetbücher, Haushaltsgegenstände, wie Geschirr oder ein Paradeispassierer, Kleider, Bettwaren, Werkzeug und vieles mehr wecken Erinnerungen.

»Sie kam immer wieder mal vorbei, um zu schauen, ob alles richtig aufgebaut ist«, weiß Wehner.

Wenn die gezeigten Bettdecken nicht richtig lagen, zog sie sie zurecht. »Rosa Marlock war eine kleine, energiegeladene Person«, sagt Ursula Wehner. Eine ihrer schönsten Erinnerungen ist das jährliche Schmücken des Weihnachtsbaums mit vielen »Salonzuckern«, die aus Bonbonpapier selbst gemacht wurden. Ein großes Farbfoto erinnert im Grafschaftsmuseum daran.

