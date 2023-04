Sich stärker für Demokratie einsetzen

Lesung: Schauspieler Thomas Darchinger im BSZ Wertheim

Wertheim 23.04.2023 - 15:45 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schauspieler Thomas Darchinger berührt mit einem emotionalen Live-Hörspiel Schüler des BSZ Wertheim und motiviert sie, achtsam mit der Demokratie umzugehen. Foto: Birger-Daniel Grein

Aus dessen eigener Perspektive erlebten die Zuhörer gebannt im Hörspiel »Das andere Leben« Solly Ganors Überlebenskampf für sich und seinen Vater in einem Außenlager des KZ Dachau und beim Todesmarsch bis hin zu seiner Befreiung.

Darchinger verband jene Geschichte mit der heutigen Lebenswelt der Schüler und mahnte sie, gemeinsam für die Demokratie einzutreten. Er schaffte es von Anfang an, mit Stimme, Betonung und der intensiven Geschichte selbst, die jungen Leute in seinen Bann zu ziehen. Sie konnten die Ängste, Hoffnungen und den inneren und äußeren Kampf ums Überleben von Solly Ganor direkt spüren. Das Hörspiel endete mit seiner Rettung durch die Amerikaner. Der zitierte Satz des amerikanischen Soldaten »Du bist frei« fühlte sich auch für die Zuhörer wie eine Befreiung an, denn sie konnten die ganze Zeit mit Solly Ganor mitleiden.

In Ungnade gefallen

Solly Ganor blickte nicht nur auf jüdische Mitgefangenen. Auf dem Todesmarsch seien Juden mit Kriegsgefangenen, Pfarrern und selbst Nazis, die in Ungnade gefallen waren, getrieben worden. »Alle möglichen Menschen vereint in der Hoffnung, das irgendwie zu überleben.« Die Geschichte zeigt auch Menschen, die bereit waren, den Gefangenen zu helfen und dazu selbst ein Risiko einzugehen.

Die Schüler forderte Darchinger auf, zu überlegen, welche Rolle sie wohl zu jener Zeit gehabt hätten und welche sie gerne gehabt hätten. Eine Frage, die für viele schwer zu beantworten war, denn jene Zeit war für die jungen Menschen weit weg. Er verdeutlichte in seinen Botschaften aber auch, wie wichtig der Einsatz für die Demokratie ist. Diese brauche Menschen, die einander zuhören, gemeinsam aus verschiedenen Blickwinkeln Fragen stellen und deren Antworten zur Lösung der großen, umfassenden Probleme unserer Welt zusammenbringen. »Demokratie können wir am besten schützen, indem wir sie lebendig halten und weiter verbessern und dies Miteinander.«

Er mahnte: »Lasst Euch nicht einreden, dass es eine Bevölkerungsgruppe gibt, die grundsätzlich falsch ist.« Mit diesem Feindbild im eigenen Land habe Adolf Hitler damals die Menschen getäuscht. Es sei darum gegangen, Stimmung gegen jemanden zu machen, um schreckliche Taten rechtfertigen zu können. »Ich glaube, wir sind viel zu leicht verführbar und müssen aufpassen, dass es heute nicht wieder passiert.« Verführer wie Hitler nutzten die Angst, Wut und das Selbstmitleid der Menschen, mit demagogischen Tricks, um an die Macht zu kommen.

Mit Sorge sah er die heutige Politikverdrossenheit der Wähler. Als Beispiel für Vorsicht in der Informationsvielfalt berichtete er, Vladimir Putin gebe im Jahr 3,5 Milliarden Euro aus, um Falschnachrichten in den sozialen Medien verbreiten zu lassen. Diese Nachrichten erreichten auch uns. »Wer zu faul ist, zu überprüfen, was er liest, fällt darauf rein«, ging er auf alle Arten von Falschmeldungen ein. Darchinger gelang es, in 90 Minuten den Schülern und Erwachsenen emotional und sachlich zu verdeutlichen, wie wertvoll Demokratie und Frieden sind und wie wichtig es ist, dafür einzutreten.

bdg