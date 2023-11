Melanie Uecker verwöhnt Bewohner im Wohnstift Hofgarten mit Augenmasken und Gesichtsmassagen

Sich schön fühlen auch im Alter

Wertheim-Hofgarten 10.11.2023 - 13:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Konzentriert und engagiert: Die Wertheimer Kosmetikerin Melanie Ueckert pflegt und schminkt das Gesicht der 87-jährigen Gerda Heres-Weiß.

»Absolut wichtig«, sagt Ilse Simon. Die Vorsitzende des neuen Bewohnerbeirats mit den leuchtend roten, adrett frisierten Haaren sitzt im Rollstuhl. Schuhe und Weste sind farblich aufeinander abgestimmt, alles tipp-topp. »So sieht Lebensfreude aus«, kommentiert Karin Thauer den schneidigen Auftritt von Ilse Simon. Die 39-jährige Melanie Hemberger Ueckert kommt künftig alle paar Wochen ins Wohnstift - rein ehrenamtlich. »Die Zeit nehme ich mir einfach«, sagt sie. »Das wird auch mir gut tun. Mir geht es gut im Leben, da will ich gern etwas zurückgeben.«

Die Bedürfnisse älterer Menschen fielen zu oft ein bisschen hinten runter. Friseur und Fußpflege seien super, aber eben nicht alles. Beim Schönsein gehe es nur zum Teil um den äußerlichen Aspekt. Wichtiger vielleicht: »Es ist gut fürs gute Lebensgefühl und auch fürs Selbstbewusstsein«, meint Uecker. All das habe nichts mit dem Alter zu tun. Wahrgenommen zu werden und zu sehen, dass sich jemand kümmert, sei der stille Bonus bei Pflege und Schönheit.

Sie sei »superneugierig« auf die Begegnungen, die Stimmung und darauf, was die Senioren sich von ihr wünschen. Im Angebot ist vieles: »Nicht, um das Alter zu kaschieren, sondern, um es leuchten zu lassen«, sagt Uecker. Mit dabei: Face-Yoga. Das sind bestimmte Massagegriffe, die den Menschen entspannen und dabei das Gesicht straffen. »Das macht ganz viel für Wohlbefinden und lässt die Gesichter von innen her strahlen«, erklärt die Kosmetikerin. »So etwas können die Leute auch selbst jeden Tag für sich tun.« Wichtig sei, das Gesicht nach oben zu massieren: »Runter geht es von allein.«

Zum Auftakt gibt es einen kleinen Vortrag darüber, wie Form und Farbe der Augenbrauen das Gesicht rahmen, über Tages-Make-Up und darüber, wie man die Haut verwöhnt. Anschließend bildet sich eine Schlange für die Behandlung. Das Interesse der Heimbewohner ist riesig. Erste Kundin ist Gerda Heres-Weiß. Die 87-Jährige hat in München gelebt und achtet sehr aufs Aussehen. »Ich mache ihnen eine kleine Augenmaske, während ich ihre Lippen mache«, schlägt Uecker vor. »Sie haben wirklich schöne Lippen.« Die Kosmetikerin wählt einen hellen Rosé-Ton, der eine zarte Frische bringen werde.

Nebenbei gibt es Tipps, wie man das Gesicht, der Form einer Drei folgend, im Schwung von oben nach unten abpudert. Ein ganz natürlicher Look sei wichtig, sagt die Fachfrau. Zum Abschluss cremt sie die Hände der Kundin ein und massiert jeden Finger einzeln. In der Luft liegt ein Aromaduft. Sie mache all das an ihrem eigenen Gesicht schon seit einigen Jahrzehnten, sagt Gerda Heres-Weiß. Aber die Fachfrau könne wirklich was.

Werner Jahn (79) ist der mutige erste Mann. Seine Bitte: »Nur kein Aufhebens.« Schönheit sei in seinem Fall ja gar nicht wichtig, die Fachfrau solle halt tun, was ihr nötig erscheine. Augenbrauen zupfen ist ein gewisses Angstthema. Die Herren im Raum hatten zuvor ein ernstes Gespräch über Schmerzen und darüber, wie tapfer Frauen doch seien. Dementsprechend angespannt wirkt Werner Jahn, als er sich setzt. Dann die Erlösung: Ein Formschnitt seiner Augenbrauen werde reichen - zumeist. Jahn zuckt nur wenig. »Sie sind klasse«, lobt die Kosmetikerin mit der Pinzette in der Hand. Die umstehenden Damen lächeln verständig.

Dann folgt der Part für die tiefe Entspannung. Die Kosmetikerin wendet sich dem Gesicht des 79-Jährigen zu, reinigt, cremt und massiert die Haut. »Immer das ganze, große Gesicht cremen«, erklärt Uecker und mein damit auch den Kopf, auf dem keine Haare mehr wachsen. Jahn ist der Genuss deutlich anzusehen, seine Züge entspannen sich unter der Kopfmassage vollständig. Zum Abschluss gibt es duftendes und vitalisierendes Feuchtigkeitsspray. »Und?« fragte Melanie Uecker. »Die Haut fühlt sich deutlich straffer an«, sagt der 79-Jährige.

Matthias Demel, Leiter der sozialen Betreuung im Wohnstift, freut sich über das neue Angebot in seinem Haus: »So etwas gab es noch nie in irgendeinem Altenhilfezentrum.«

Michael Geringhoff