Shoppen und Schöppeln in der Wertheimer Altstadt

Freizeit: Einkaufsbummel mit Weingenuss am Dienstag, 15. August, bis 20 Uhr möglich - Eigener Flyer informiert online über das Programm

Wertheim 04.08.2023 - 12:51 Uhr 1 Min.

Insgesamt 25 teilnehmende Geschäfte in der Wertheimer Altstadt sowie Restaurants, Cafés und Eisdielen haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet, meldet die Pressestelle der Stadtverwaltung Wertheim.

Die sogenannte Bummel-Weinprobe sei seit Jahren fester Bestandteil im Wertheimer Veranstaltungskalender und finde traditionell am bayerischen Feiertag Mariä Himmelfahrt statt. Ab 14 Uhr präsentieren 25 teilnehmende Geschäfte nicht nur ihr eigenes Sortiment, sondern schenken auch regionale Weine aus, die kostenlos probiert werden dürfen.

Musiker und Künstler

Der polnische Straßenmusiker MW The Busker und Singer-Songwriter Philipp Lumpp treten zwischen 14 und 19.30 Uhr Live-Hörgenuss an unterschiedlichen Plätzen in der Altstadt auf. Von 15 bis 20 Uhr bespielt das Duo Kasita Kanto zusätzlich die Brückengasse und den Marktplatz. Außerdem zeigen verschiedene Künstler aus Wertheim und Marktheidenfeld ihr Können und malen in der Altstadt.Vertreter der Burgkellerei Michel präsentieren einen Weinstand in der Eichelgasse und unterhalten mit der steirischen Ziehharmonika.

Weitere Gastronomen bieten vor ihren Geschäften türkische Spezialitäten vom Grill und locken mit eritreischen Köstlichkeiten. Die Eichelgasse ist deshalb für den Verkehr gesperrt.

Und auch für die kleinen Besucher ist ein unterhaltsames Programm geboten: Von 16 bis 16.30 Uhr führt das Lari-Fari-Puppentheater das Stück »Johnny und das Müllmonster« im Zollhof auf. In dem Stück geht es ums Thema »Umweltschutz«, und das sogar für die kleinsten Besucher verständlich umgesetzt. Eine zweite Aufführung gibt es um 17 Uhr.

Luftballon-Kreationen

Zwischen 15 und 19 Uhr zaubert Molli Ballon Jung und Alt ein Lächeln ins Gesicht. Sie ist in der gesamten Altstadt unterwegs und lässt bunte Luftballons vor den Augen des Publikums zu lustigen Figuren, Blumen oder einem gewünschten Tier werden.

Das Glasmuseum bietet zwischen 17 und 20 Uhr freien Eintritt. Ab 18 Uhr werden unter dem Motto »Junger Wein aus alten Gläsern« halbstündlich witzige Erläuterungen zur Trinkkultur aus historischen Trinkgefäßen vorgestellt. Im Grafschaftsmuseum gibt es bis 20 Uhr ermäßigten Eintritt für die ganze Familie. Neben der Weinverkostung im nostalgischen Museumsshop, sind dort Flechtarbeiten passend zu der aktuellen Sonderausstellung »Faszination Flechtwerk« zu bestaunen.

IInformationen zu den teilnehmenden Geschäften, den angebotenen Weinen und den Aktionen im »Shoppen und Schöppeln«-Flyer unter https://www.wertheim.de.

el