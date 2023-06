Seniorenfreundlicher Service in vielen Wertheimer Geschäften

Seniorenbeirat: 14 Läden bekommen Zertifikate

Wertheim 18.06.2023 - 13:52 Uhr 1 Min.

Eine Klingel für Menschen, die Hilfe brauchen, ist da, aber es fehlen die Handläufe. Alexander Gebhardt (links) und Walter Ruf haben die Geschäftsstelle der Wertheimer Zeitung untersucht.

WERTHEIM. "Seniorenfreundlicher Service" - dieses Zertifikat bekommen 14 Wertheimer Geschäfte am 29. Juni verliehen. Was hat es damit auf sich? Was können die Seniorinnen und Senioren erwarten? Unser Medienhaus hat im Vorfeld mit dem Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins Bernd Maack und mit Walter Ruf und Herbert Alexander Gebhardt gesprochen, die die Aktion für den Wertheimer Seniorenbeirat durchgeführt haben.

Bernd Maack begrüßt die Aktion. Als Geschäftsführer von "Ballweg und Maack" und als Vorsitzender des Stadtmarketingvereins liegt ihm ganz besonders daran, dass man sich Gedanken darüber macht, was ältere Menschen brauchen, die Geschäfte in der Wertheimer Innenstadt aufsuchen wollen. Bei seinem Geschäft gibt es eine kleine Stufe, aber rechts und links vom Eingang kann man sich festhalten. Über eine Klingel wird man in Zukunft, wenn nötig, Hilfe rufen können. Mit einem Rollator sei die Stufe zu bewältigen, wie Maack erklärt. Auch ein Rollstuhl müsse nur leicht angehoben werden, um ins Innere des Geschäfts zu gelangen. "Wir können unseren gesamten Service im Erdgeschoss anbieten", so Bernd Maack. Die Seniorenfreundlichkeit sei politisch und sozial wichtig. Es gehe um Ausgrenzung von Menschen mit Handicap. Das dürfe nicht sein, ist der Augenoptiker-Meister überzeugt.

So sieht das auch Walter Ruf, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt Wertheim. Er hat sich intensiv mit der Aktion beschäftigt und im Arkadensaal eine Infoveranstaltung für die Wertheimer Geschäftsleute durchgeführt. Seit Mitte Mai waren sein Vereinskollege Herbert Alexander Gebhardt und er unterwegs. 14 Läden wurden zur Zertifizierung vorgeschlagen. Dies geschieht nach einem Kriterienkatalog, den der Landesseniorenrat entwickelt hat. Dabei müssen 20 von 26 Kriterien erfüllt werden. In Wertheim liegt der Durchschnitt bei erfreulichen 23.

Es geht unter anderem um Kundenfreundlichkeit und Erreichbarkeit, auch um lesbare Namensschilder und Beschriftung der Ware. Natürlich wurde nach Barrierefreiheit geschaut, nach Handläufen, Beleuchtung und Sitzgelegenheiten. Auch eine ausreichende Ablagefläche an der Kasse ist gefragt.

Die Zertifizierung ist kostenlos für die Inhaber. Sie bekommen eine Urkunde und einen Aufkleber mit dem landesweit üblichen Emblem. Das ist natürlich für Einheimische, aber auch für Touristen interessant. "Wir sind die ersten, die das Konzept im Main-Tauber-Kreis umsetzen", sagt Walter Ruf nicht ohne Stolz. Zur Nachahmung empfohlen.

Weitere Infos und den Fragebogen gibt es unter https://lsr-bw.de/ Stichwort: "Seniorenfreundlicher Service"

Petra Folger-Schwab