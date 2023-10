Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Senioren- und Kirchencafé lebt wieder auf

Evangelische Gemeinde:Nach der Pandemie hat man sich wiedergefunden und kann verstärkt für die Menschen tätig sein

Wertheim 13.10.2023 - 14:37 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Zunächst fragte Vorsitzender Erwin Röhrig die Vertreter der Pfarrgemeinden nach den herausragenden Ereignissen und besonderen Gottesdiensten seit der letzten Sitzung im Sommer. Fast allen gemein war der Erntedankgottesdienst, auch einige ökumenische Aktionen waren dabei, ebenso gemeinsame Feste mit den Kindergärten. Beim Brückenfest Waldenhausen war innerhalb der örtlichen Vereine auch die Pfarrgemeinde an der Ausrichtung beteiligt und wurde am Überschuss beteiligt. Letztmals fand in Reicholzheim ein evangelischer Gottesdienst im Gemeindesaal statt.

Ökumenische Aktivität ist offenbar dabei, auf dem Wartberg wieder ein Senioren- und Kirchencafé aufleben zu lassen. Dort fanden in den Ferien die Spiel- und Spaßtage samt Abschlussgottesdienst in Wertheim statt. Die Emmaus-Gemeinde hatte neben einem Mitarbeiterfest und dem Besuch des Bezirkskirchenrates noch die kirchliche Trauung seitens des Hauses Löwenstein zu vermerken und als besonderen Gottesdienst den in der Festhalle anlässlich der Michaelismesse.

30 neue Konfirmanden

Dekanin Wibke Klomp freute sich, dass man sich nach der Pandemie wiedergefunden habe und wieder verstärkt für die Menschen tätig sein könne. Mit Blick auf Bestenheid stand Pfarrerin Sophia Weber bei ihr im Fokus, der sie segensreiches Wirken und große Akzeptanz bei der Bevölkerung bescheinigte.

Die Dekanin freute sich, kürzlich in einem Begrüßungsgottesdienst 30 neue Konfirmanden im Gottesdienst willkommen geheißen zu haben. Es sei eine ganz heterogene Gruppe junger Menschen, sprach sie das aktuelle Konfirmandenprojekt an. Die meisten kämen vom Wartberg, aber auch evangelische Jugendliche der umliegenden Dörfer gehörten dazu. Alle seien beim Begrüßungsgottesdienst in der Stiftskirche aufmerksam und interessiert bei der Sache gewesen. Bei der Wahl des Ausrichtungsortes der Konfirmation würden die Wünsche der Jugendlichen berücksichtigt.

Im Lauf der Sitzung kam natürlich auch die Reihe »Orgelmusik zur Marktzeit« in der Stiftskirche zur Sprache, deren Abschlussveranstaltung kürzlich alleine durch die schiere Besucherzahl die Beliebtheit dieser kirchenmusikalischen Veranstaltung zum Ausdruck brachte. Dass vor der Winterpause noch die beiden Wertheimer Carstens - Professor Klomp und Bezirkskantor Wiedemann-Hohl - am Instrument saßen, dürfte die Besucherzahlen noch weiter nach oben gesteigert haben.

Glockensanierung verschoben

Aus dem Bauausschuss berichtete Alfred Wetterich. Demnach habe sich die Glockensanierung für die Martin-Luther-Kirche Bestenheid wegen Lieferengpässen um einige Monate verschoben. Umbau und Küchensanierung des Kindergartens Uihleinstraße schreite voran, womöglich funktioniert die Küche bis Jahresende. Eine provisorische Telefonleitung werde aktuell optimiert. Die Fassadensanierung des Kindergartens Bestenheid wurde auf der Wetterseite durch eine Fachfirma erledigt.

Die Stadt, respektive die Emmaus-Gemeinde, hat für ihre diakonischen Angelegenheiten den Stiftshof, der Wartberg hat seit neuem dafür das Gemeinschaftszentrum als städtisch/kirchliches Konglomerat. Um sich die Möglichkeit offen zu halten, eines Tages vielleicht auch für den personenstarken Stadtteil Bestenheid eine Art Familienzentrum zu installieren, um Familien zu begleiten und zu stärken, hat die Wertheimer Kirchengemeinde in Karlsruhe ihr Interesse an Zuschüssen bekundet. Inhaltlich seien sowohl die Realisierung als auch Art und Umfang völlig offen.

Thomas Förstel machte klar, dass es für einen Standort Bestenheid keine konkreten Planungen eines Familienzentrums gebe. Sollten solche Pläne irgendwann einmal verfolgt werden, gelte es daran zu denken, dass Bedingungen und Strukturen in Bestenheid wieder ganz anders seien, als beispielsweise im Umfeld des Familienzentrums Wartberg.

Mietpreise erhöht

Zur Abstimmung stand die Erhöhung des Mietpreises für die Mieter des Stiftshofes (Dekanat, Diakonisches Werk, Johannes-Diakonie, Schuldekanat). Man habe, so Erwin Röhrig, den Mietpreisspiegel Wertheims beobachtet und kam zu dem Schluss, den Mietpreis um einen Euro pro Quadratmeter anzuheben, sowie die Nebenkosten um 20 Prozent zu erhöhen, was einstimmig genehmigt wurde. Die Dekanin brachte ins Spiel, die Jugendkirche, bislang ansässig im Nebengebäude der Michaelskirche, in den einstigen Jugendraum des Stiftshofes als weiteren Mieter zu übernehmen.

Einstimmig fiel er Beschluss aus, Dekanin Wibke Klomp zur Delegiertenversammlung der Diakonischen Konferenz zu entsenden.

Lange Nacht der Kirche

Informationen zum Neubau des Wohnstiftes Hofgarten gab es von Erwin Röhrig. Baulich sei alles im Plan. Doch die Erhöhung des Baukostenindex bedeuteten für den Bauherrn eine Kostenerhöhung von zehn bis 15 Prozent, die sich in den Investitionskosten niederschlügen.

Der ordentlich geführte und positiv endende Haushaltsbeschluss 2022, vorgetragen von Wibke Klomp, wurde einstimmig verabschiedet.

In der Vorausschau kündigte die Dekanin für den 27. Oktober die »Lange Nacht der Kirche« an mit Arnim Töpel zum Auftakt des Gottesdienstes.

BERND DORBATH