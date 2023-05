Wertheimer Patrick Kern bekommt beim Wohnen Hilfe von der Johannes-Diakonie

Selbstbestimmtes Leben dank Assistentin

Wertheim 31.05.2023 - 11:28 Uhr 3 Min.

Patrick Kern ist glücklich, dass er mit Hilfe einer Assistentin alleine in Wertheim wohnen kann.

Sieht man Patrick Kern zufällig im Wertheimer Stadtcafé, wo er gern zu Gast ist, würde man nicht bemerken, dass der Twen gleich mit mehreren Beeinträchtigungen fertig werden muss. »Auf dem linken Auge bin ich fast blind«, schildert der junge Mann. Das Lernen fiel ihm von jeher schwer. Deshalb absolvierte Patrick Kern eine Förderschule. Außerdem hat er eine Lese-Rechtschreib-Schwäche. Dennoch meistert der Wertheimer sein Leben gut. An vier Tagen in der Woche fährt er nach Kembach in eine Schreinerei, wo er als Helfer angestellt ist. An jedem Mittwoch, seinem arbeitsfreien Tag, kommt eine Assistentin von der Johannes-Diakonie zu ihm nach Hause.

»Sie hilft mir im Haushalt und dabei, mit meinem Geld umzugehen«, schildert Patrick Kern. Seine vier Wände alleine in Ordnung zu halten, würde den jungen Mann überfordern. So viel ist zu tun. Die Fenster sind zu putzen. Hin und wieder muss der Kühlschrank abgetaut werden. Die Böden sind zu wischen. Schränke auszuwaschen. Auf sich gestellt, wüsste Patrick Kern nicht so recht, wo er anfangen sollte. Seine Assistentin hingegen hat ein geschultes Auge. Sie erkennt sofort, was zu tun ansteht.

Besucht sie Patrick Kern, findet zunächst ein kleines Brainstorming statt: Was sollte heute zuerst, was als zweites in Angriff genommen werden? »Wir besprechen immer alles«, sagt der junge Mann. Letzten Mittwoch zum Beispiel machten sich die beiden den ganzen Nachmittag lang in der Küche zu schaffen. Patrick Kern ist sehr froh, dass er seine Assistentin hat. »Nach drei Jahren sind wir ein eingespieltes Team«, erzählt er. Die Assistentin wisse inzwischen genau, wie er tickt.

Kommt es, was allerdings nur selten geschieht, zu Konflikten, werden die auf friedlichem Wege gelöst. Patrick Kerns Assistentin achtet das Recht ihres Klienten auf Selbstbestimmung. In Heimen, weiß der junger Mann, wäre es wesentlich schwieriger, selbstbestimmt zu leben: »Für mich wäre ein Heim deshalb schlimm.« Die eigenen vier Wände bedeuten für den Wertheimer Freiheit. Dadurch kann er kommen und gehen, ganz wie es ihm beliebt.

18 Männer und Frauen im Main-Tauber-Kreis erhalten aktuell Assistenz durch die Johannes-Diakonie. Neben Patrick Kern gehört dazu auch sein älterer Bruder, der in Bad Mergentheim lebt. »Manche von uns bekommen, wie ich, einmal in der Woche Hilfe, andere bis zu dreimal«, berichtet Patrick Kern. Sowohl der Umfang als auch die Art der Hilfestellung hängen vom individuellen Bedarf ab.

Patrick Kern zum Beispiel kann sich nicht, wenn er abends von der Arbeit heimkommt, aus der Lamäng in die Hausarbeit stürzen. Er braucht jemanden, der das, was zu tun ist, gedanklich mit ihm vorbereitet. Die Hausarbeit selbst fällt ihm leicht. Allerdings nicht, sie zu organisieren. Inzwischen jedoch hat er gelernt, kleine Handgriffe selbstständig zu erledigen: »Wenn ich heimkomme, stelle ich mir einen Timer, und zwar auf zehn Minuten.« In diesen zehn Minuten reinigt er zum Beispiel den Wohnzimmertisch. Am nächsten Tag ist der Küchentisch dran.

Dem Gedanken Inklusion zufolge sollte jede Person mit Handicap selbstbestimmt leben können, egal, wie gravierend die Einschränkungen sind. Das gelingt in vielen Fällen jedoch nur mit Assistenz. In Würzburg erhalten mehrere Männer und Frauen mit schweren Behinderungen den ganzen Tag über und teilweise auch nachts persönliche Assistenz. Einige stellen ihre Assistenten selbst an. Noch ist das keine Selbstverständlichkeit. In Main-Spessart und im Main-Tauber-Kreis haben fast keine Behinderten persönliche Assistenten, die sie selbst ausgesucht und angestellt haben.

Umso wichtiger bleibt es für den Verein WüSL - Selbstbestimmt Leben Würzburg, die Möglichkeit der persönlichen Assistenz in der Region bekannter zu machen. In dem Verein engagieren sich Menschen, die selbst von einer Behinderung betroffen sind. Vor allem mit dem Angebot der Teilhabeberatung, das seit kurzem auch in Karlstadt etabliert ist, setzt sich WüSL für Männer und Frauen ein, die mit Persönlicher Assistenz leben wollen. Vor wenigen Wochen startete außerdem ein IT-Kooperationsprojekt mit der Uni Würzburg, in dem sich auch eine junge Frau aus Külsheim engagiert.

Durch die Internet-Plattform mit dem Titel https://www.assistenz-erklaert.de, die bis Juli entwickelt wird, soll das Berufsbild des Persönlichen Assistenten bekannter gemacht werden. Dies ist notwendig, denn nach Aussage mehrerer Mitglieder von WüSL wird die Assistenzsuche immer schwieriger. Das liegt mit am Pflegenotstand. Wobei nicht ausschließlich Pflegekräfte persönliche Assistenz leisten können, sondern jeder, der sich dazu befähigt fühlt.

Das Thema selbst ist brandaktuell. Wurden doch mit dem Bundesteilhabegesetz neue Formen der Assistenz eingeführt. Väter und Mütter mit einer Behinderung haben nun das Recht auf Elternassistenz. Seit zwei Jahren ist außerdem eine persönliche Assistenz im Krankenhaus möglich.

Pat Christ

Hintergrund: Assistenzplattform Studentinnen und Studenten der Universität Würzburg präsentieren am Montag, 17. Juli, um 12 Uhr bei der Projektiade eine Plattform für persönliche Assistenz für behinderte Menschen. Die Plattform soll das Tätigkeitsfeld von persönlichen Assistenten bekannter machen und Menschen mit Behinderung helfen, Assistenten zu finden. Über persönliche Assistenz informiert auch der Verein WüSL - Selbstbestimmt Leben Würzburg unter Tel. 0931 50454 oder auf seiner Homepage unter www.wuesl.de. pat/bal