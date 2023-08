Schwimmabzeichen sind bei der DLRG Wertheim gefragt - auch bei Erwachsenen

Das In­ter­es­se an der Schwimm­ab­zei­chen-Ab­nah­me der DLRG Wert­heim im Rah­men der Kin­der­kul­tur­wo­chen war groß. Dies zeig­te die Mo­ti­va­ti­on von Kin­dern und Er­wach­se­nen für aus­dau­ern­des und tech­nisch gu­tes Schwim­men. Selbst am ver­reg­ne­ten ers­ten Ab­nah­me­a­bend leg­ten zehn Teil­neh­mer die Prü­fun­gen ab. Am zwei­ten Ter­min am Mon­tag wa­ren es 15 Teil­neh­mer. Ins­ge­s­amt wur­de 13 Mal das Ab­zei­chen in Bron­ze, sie­ben Mal in Sil­ber und so­gar fünf Mal in Gold er­folg­reich ab­ge­legt.