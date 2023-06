Ein Flächen­brand im Schen­ken­wald hat am Sonn­ta­gnach­mit­tag vie­le Feu­er­wehr­leu­te aus Wert­heim und Um­ge­bung in Atem ge­hal­ten. Nach­dem das Feu­er am Abend ver­meint­lich ge­löscht war, muss­ten die Ein­satz­kräf­te nachts er­neut aus­rü­cken. Da­zu kam ei­ne Rei­he von zeit­g­lei­chen Paral­le­l­ein­sät­zen.