Vernissage in Wertheim: "Schwarzkunst" im Kloster Bronnbach

"Grafische Welt" mit Radierungen und Zeichnungen

Wertheim 17.07.2023 - 13:14 Uhr < 1 Min.

Manfred Bodenhöfer, Gunter Schmidt, Helm Zirkelbach, v.l.

Die beiden leiten seit 20 Jahren den Kurs »Abenteuer Tiefdruck« der Bronnbacher Akademie. Der Tauberbischofsheimer Künstler Gunter Schmidt erklärte eingangs, worum es sich bei der »Schwarzkunst«, wie die Druckgrafik auch genannt wird, überhaupt handelt. Grafik sei zwar ganz einfach die Kunst des Zeichnens. Aber bei dieser Technik, also dem Kupferstich oder der Radierung, werden die Zeichnungen in eine Metallplatte geritzt, in die Vertiefungen Druckfarbe eingebracht und unter dem Druck der Walze auf dem Papier abgebildet.

Die beiden Künstler stellten hier in Bronnbach Handzeichnungen und Drucke vor, die in ihren Helldunkel-Kontrasten, häufiger auch bunt, trotz beschränkter Möglichkeiten oder gerade deshalb, interessante Motive, spannende Bezüge suggerierten. Da ging es unter anderem ums »Goldene Kalb«, »An der Bar« bis zur »Power in the Darkness«. Manfred Bodenhöfer aus Stuttgart ist leidenschaftlicher Zeichner, dessen subtile dynamische Arbeiten weitgehend naturalistisch, durchaus drastisch bis leicht stilisiert oft Körper zeigen, bewusst ungenau, häufig mit verwässerter oder sepiafarbener Tusche gestaltet. Helm Zirkelbach befasst sich bei seinen hier ausgestellten Werken eher mit Landschaften, die aber weniger geografisch ausgerichtet sind, sondern emotional: Wind, Wolken, Licht. Dazu passt seine Affinität zur Musik, seine abstrakte, chiffrenreiche bildnerische Sprache. Schade, das nicht viele Besucher diese Ausstellung bei den hohen Temperaturen dem Schwimmbad vorzogen.

