Schwammstadt soll am Knackenberg entstehen

Neues Wohnquartier: Hohe Dichte der Bebauung - Dächer und Fassaden müssen begrünt werden - Eine der letzten freien Flächen Wertheims

Wertheim 11.10.2023 - 13:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem ehemaligen Gelände des alten Wertheimer Krankenhauses soll außer einer Dreifachturnhalle auch die neue Wertheimer Grundschule entstehen. Zudem ist ein Wohngebiet geplant. Archivfoto: Axel Häsler

In der Sitzung des Stadtteilbeirats Innenstadt am Montagabend stellte Referatsleiter Stadtplanung Jonas Rastelbauer das Konzept für die Wohnbebauung des Areals vor. Der Stadtteilbeirat Innenstadt sprach sich für das Projekt aus.

Die 2,25 Hektar große Fläche lässt sich in zwei große Areale einteilen, zeigte Rastelbauer in seiner Präsentation. Neben den Flächen für den Schulcampus mit bestehendem Gymnasium, neuer Grundschule mit Mensa und neuer Sporthalle, gebe es eine weitere Fläche, die für Wohnbebauung vorgesehen sei. Da es sich bei dem ehemaligen Gelände des Krankenhauses um eine Brachfläche handele, könnte der Bebauungsplan in einem »vereinfachten Verfahren« aufgestellt werden, sagte Rastelbauer, was die Umsetzung deutlich beschleunige. Ein Umweltbericht sei nicht notwendig und die Unterlagen müssten lediglich einmal für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ausgelegt werden, was derzeit im Rathaus geschehe. Außerdem stehen die Planungsunterlagen auf der Homepage der Stadt Wertheim.

»Wir überplanen eine der letzten freien Flächen in Wertheim«, rechnete Rastelbauer vor, dass eine relativ hohe Einwohnerdichte von mindestens 90 Menschen pro Hektar geplant sei. Auf den Ortschaften seien es lediglich 60 Einwohner pro Hektar.

Dabei soll das Wohngebiet in drei Abschnitten gegliedert werden. In einem ersten Abschnitt, der wie alle anderen auch über eine gemeinsame Erschließungsstraße und eine zentrale verkehrsberuhigte Achse erschlossen werden soll, sind Gebäudehöhen von bis zu 13 Meter erlaubt. Bis zu dieser Höhe ist auch der Neubau der Grundschule geplant. In zwei weiteren Wohnbauabschnitten sind dann nur noch Höhen bis 9,5 Meter zugelassen.

Konzept »Schwammstadt«

Um die hohe Einwohnerdichte zu erreichen, sind im Zentrum des Areals vor allem auch Mehrfamilienhäuser geplant, an den Rändern dagegen auch Einfamilienhäuser.

Das neue Wohngebiet solle nach den Prinzipien einer »Schwammstadt« konzipiert werden, erläuterte Stadtplaner Jonas Rastelbauer einige Vorgaben für Bauherren, die gewährleisten sollen, dass in dem neuen Quartier möglichst große Mengen des Regenwassers aufgefangen werden und damit nicht die Kanalisation belasten.

Sonnenenergie nutzen

Dazu gehört, dass die Häuser mit begrünten Flachdächern ausgestattet sein müssen, auf denen dann Photovoltaikanlagen aufgeständert angebracht werden könnten, beantwortete Rastelbauer eine Nachfrage aus dem Beirat, ob Dachneigungen nicht sinnvoller für die Montage von PV-Modulen seien. Außerdem müssten die Fassaden mindestens zu 50 Prozent begrünt und ablaufendes Regenwasser in Retentionszisternen aufgefangen werden.

Mit Gas oder Öl betriebene Heizungen sind untersagt. Eine Nahwärmeversorgung sei geprüft worden, rechne sich allerdings bei Neubauten mit niedrigem Energieverbrauch nicht, antwortete Rastelbauer auf eine Nachfrage aus dem Stadtteilbeirat. Um bei der engen Bebauung Lärmbelästigungen zu reduzieren, sollen die geplanten Wärmepumpen für die Häuser deshalb in den Gebäuden oder in einer Einhausung verbaut werden.

Kiss-and-Ride-Zone

Auf mögliche hohe Verkehrsbelastungen durch das neue Wohngebiet in den Straßen der umliegenden Quartiere angesprochen, verwies Rastelbauer auf Verkehrszählungen, die eine geringe Belastung auf den Zufahrtsstraßen ergeben haben. Vor Grundschule, Gymnasium und Dreifachsporthalle soll es zudem Parkspuren für Busse und eine sogenannte Kiss-and-Ride-Zone geben. In der soll es für Elterntaxis Kurzparkmöglichkeiten geben.

GUNTER FRITSCH