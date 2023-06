Ein hal­bes Jahr wa­chen Hard­hei­mer Pan­zer­sol­da­ten bis Fe­bruar 2024 an der Na­to-Ost­flan­ke: Als Teil ei­ner Na­to-Kampf­grup­pe wer­den sie in Ruk­la in Li­tau­en sta­tio­niert. An der Auf­ga­be, die sie er­war­tet, lässt Kom­man­deur And­reas Kirch­ner kei­nen Zwei­fel: Ge­übt ha­be man die "Ab­wehr ei­nes gleich­wer­ti­gen Geg­ners", Pan­zer­trup­pen aus Russ­land und Bela­rus. Gott mö­ge ei­nen Kampf ver­mei­den. Doch im Fall der Fäl­le ste­he man be­reit.