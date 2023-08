Schulspeisung als Luxus

Von Gusti Kirchhoff

31.08.2023 - 18:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Damals« eben, nach dem Zweiten Weltkrieg. 1945/46 wurden die Kinder in der Schule gemessen und ge?wogen, um festzustellen, wer unterernährt ist und eine zusätzliche Nahrung brauchen würde. Sogenannte »Selbstversorger«, also die Bauern im Dorf, waren von der Schulspeisung ausgeschlossen.

Fast Selbstversorger

Ich leider nicht. Ich war, wie man sagte, »hochgeschossen« und dünn, nicht gerade unterernährt, aber erreichte das geforderte Gewicht nicht. Zu essen hatten wir genug, waren wir doch auch fast Selbstversorger mit dem großen Garten, den (glück?lichen) Hühnern im Freigehege und Hasen in den von meinem Vater gebauten Hasenställen.

Ich bekam also ärztlich verordnet Schulspeisung. Zur Ehrenrettung dieser Speise muss ich sagen, es gab auch dazwischen einmal ein wunderbares Essen. Das Höchste für uns war heißer Kakao mit einem Brötchen. Auch über den Gries?brei waren wir glücklich und holten mit unserem mitgebrachten Essgeschirr, bei mir war es eine Dose, an der mein Vater einen Henkel aus Draht angebracht hatte, das Essen ab.

Mit Speck und Würsten

Nun also Schulspeisung 80 Jahre später! Jedenfalls verstehe ich das so, wenn ich lese, dass in den Schulen heutzutage mittags eine warme Speise angeboten wird. Ich nehme jetzt mal an, dass dies wahrscheinlich keine Erbsensuppe ist - und wenn, dann mindestens mit Speck und Würsten.

In der Grundschule in Kreuzwertheim wird ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen für ca. 50 Kinder selbst gekocht! Die Köchin erzählte mir, dass es regionales Essen, oft passend zur Jahreszeit, gibt. Im Herbst z.B. auch mal eine Kartoffelsuppe und danach selbst gebackenen Apfelkuchen. Dank einer »Wunschbox«, wo die Kinder ihre Wunschzettel einwerfen, kommen auch mal Pommes, Spaghetti oder Burger auf den Tisch. Luxus pur - zur Schulspeisung von damals.

Gemessen und gewogen werden die Kinder nun auch nicht mehr, um an der Schulspeisung teilnehmen zu dürfen. Zumindest die Größeren achten darauf, dass die Bikinifigur makellos schlank bleibt. Sorgen, die wir damals nicht hatten!