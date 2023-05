Schuller: Entscheidung über Ausbau erwartet

Wertheim 12.05.2023 - 15:16 Uhr < 1 Min.

Wie die Sprecherin weiterhin mitteilte, wird der Genehmigungsbescheid - sofern er erteilt werde - sowohl öffentlich als auch direkt an die Einwender bekannt gegeben. Mit einer Entscheidung sei Ende Mai oder Anfang Juni zu rechnen. Der Glasfaserhersteller Johns Manville, Muttergesellschaft der Schuller GmbH, will am Standort Wertheim eine zusätzliche Produktionslinie für Filtermatten aus Textilglasfaser errichten. Anwohner aus Bestenheid und den umliegenden Gemeinden Hasloch und Kreuzwertheim hatten Einwände erhoben. Sie befürchten zusätzliche Lärm- und Schadstoffbelastungen. Im Januar diesen Jahres wurden die Einwender bei einem Erörterungstermin in Wertheim gehört. Die Entscheidung des Regierungspräsidiums lässt seitdem auf sich warten.

Annika Namyslo