Schulessen sollen komplett aus Boxberg kommen

Hofmann Menü Manufaktur soll ab September liefern

Wertheim 27.06.2023 - 12:36 Uhr

Die Schnitzelbrote, die es in der Mensa der Comeniusrealschule Wertheim auch gibt, kommen bei den Schülern gut an. Das Mensaessen wird dagegen von Küchenchefin Elke Szabo und ihren zwei Kolleginnen nicht so häufig ausgegeben. Eine Umfrage soll jetzt herausbekommen, woran das liegt. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2020-02-18 --> Die Schnitzelbrote, die es in der Mensa der Comenius-Realschule Wertheim auch gibt, kommen bei den Schülern gut an. Das Mensaessen wird dagegen von Küchenchefin Elke Szabo und ihren zwei Kolleginnen nicht so häufig ausgegeben. Eine Umfrage soll jetzt herausbekommen, woran das liegt. Foto: Gunter Fritsch

Mit durchschnittlichen Portionspreisen zwischen 1,83 Euro (Grundschule) und 2,09 Euro (weiterführende Schulen) würde der Caterer aus dem Boxberger Stadtteil Schweigern deutlich unter den Preisen liegen, die die Firma Dussmann derzeit verlangt. Derzeit werden die Grundschule Dertingen und sechs Wertheimer Kindertagesstätten von Hofmann beliefert. Der Caterer Hofmann verspricht für diesen Preis einen Bio-Anteil von 23 Prozent an den Zutaten im Essen liefern zu können.

Da es sich um Durchschnittspreise handele, so Natalja Mehler vom Schulreferat, könnten die tatsächlichen Preis je nach bestelltem Menü "höher oder niedriger ausfallen". Die Speisen für die fünf Schulen sollen weiterhin in der Küche der Realschulkantine aus den tiefgekühlten Zutaten zubereitet und dann mit Taxis an die Schulen ausgeliefert werden. Kosten für einen Salat und einen Nachtisch sind in den Preisen noch nicht kalkuliert und betragen nach dem Angebot des Caterers 50 Cent pro Essen.

Im Unterschied zum bisherigen Caterer Dussmann, der das Personal für die Mensa an der Comenius-Realschule stellte, müsste die Stadt vorläufig für ein Jahr Personal für die Bestell- und Aufbereitungsprozesse sowie den Mensa- und Kioskbetrieb an der Schule einstellen. Gedacht ist dabei an die Leitung der Mensa mit 39 Wochenstunden und zwei Hilfskräfte mit jeweils 20 Wochenstunden während des Schulbetriebs. Die Personalkosten bezifferte Mehler auf etwa 90.000 Euro pro Jahr. Für den Haushalt 2023 würden damit überplanmäßig für die Monate August bis Dezember noch 32.000 Euro an Personalkosten anfallen.

Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten für das Catering an der Realschule und den vier weiteren Schulen von rund 308.000 Euro pro Jahr. Nach Abzug der Elternbeiträge bliebe ein Zuschuss von rund 158.000 Euro im Jahr übrig, was rund fünf Euro je Essen entspräche. Im Vergleich zum laufenden Jahr lägen die Mehrkosten damit bei rund 26.600 Euro (0,85 Euro pro Essen). Für das Jahr 2023 würden anteilig 9000 Euro an Mehrkosten anfallen.

Hintergrund der jetzt gefallenen Entscheidung im Ausschuss ist der Ausstieg des bisherigen Caterers Dussmann aus dem Belieferungsvertrag mit Schulessen. Dussmann wird den Vertrag nur noch bis Ende Juli erfüllen und ab dem kommenden Schuljahr keine der Schulen mehr mit Speisen versorgen. Im März war öffentlich bekannt geworden, dass Dussmann trotz der vom Gemeinderat beschlossenen Erhöhung des Preises für das Stammessen um 1,30 Euro auf 4,30 Euro nicht kostendeckend wirtschaften könne.

Hätte Dussmann ab September die Schulen weiter mit Essen versorgen sollen, wäre eine "weitere deutliche Preisanpassung" notwendig gewesen, erläuterte Referatsleiter Helmut Wießner, ohne die genaue Höhe des von dem Caterer geforderten Preis zu nennen. Nach Ablauf der öffentlichen Ausschreibungsfrist für die Schulverpflegung am 17. Mai habe "kein gültiges Angebot" vorgelegen, schilderte Wießner die Abläufe. Was dazu geführt habe, dass die Verwaltung schließlich Anbieter von Tiefkühlkost um Angebote gebeten habe.

Wie Mehler im Ausschuss weiter erläuterte, sei die öffentliche Ausschreibung für das kommende Schuljahr nicht einfach gewesen. Bis zum Ablauf der Ausschreibungsfrist am 17. Mai sei "kein gültiges Angebot" eingegangen. Als Gründe für die Nichtteilnahme an der Ausschreibung seien laut Mehler Personalmangel, die niedrige Essensabnahme an der Realschule und die relativ niedrige Anzahl von Essen (etwa 200 pro Tag), die an den fünf Standorten insgesamt abgenommen werden.

Hinzu sei gekommen, dass zum neuen Schuljahr viele Kommunen die Schulverpflegung neu ausgeschrieben haben. Das führe dazu, dass Caterer viele neue Objekte übernehmen und dabei abwägen müssten, was angesichts des Personalmangels machbar sei und sich aus wirtschaftlicher Sicht rechne, erläuterte Natalja Mehler die Hintergründe.

In der Diskussion um die Zukunft der Verpflegung an den Wertheimer Schulen waren sich viele Stadträte in der Einschätzung einig, dass es vor allem an der Comenius-Realschule "ein Akzeptanzproblem" beim Schulessen gebe. Dort werden, auf die Schülerzahlen gerechnet, die wenigsten Essen an den Wertheimer Schulen verkauft. Vor diesem Hintergrund schlug Patrick Schönig (SPD) vor, noch einmal über eine neue Konzeption für die Schulverpflegung insgesamt nachzudenken.

Er kann sich etwa mit dem Bau der neuen Grundschule vorstellen, dass die Stadt die Schulverpflegung in Zukunft in eigener Regie übernimmt. "Das sollte sich eine Kommune leisten", ist Schönig überzeugt, dass eine solche örtliche Zentralküche Sinn mache. Mit dem Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab dem Schuljahr 2026/2027 müsse zudem über die Verpflegung an den Grundschulen nachgedacht werden. "Ein guter Ganztag ist mit gutem Essen verknüpft", sagte Schönig.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gab zu bedenken, dass eine solche Zentralküche an der neuen Grundschule die Arbeit der Cafeteria am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gefährden könne.

Hintergrund: Mehr Geld für DGB-Cafeteria Die Cafeteria am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) wird von einem eigens gegründeten Förderverein getragen. Wurde die Cafeteria, die die Schulessen zubereitet, in ihren Anfängen überwiegend von ehrenamtlichen Helfern betrieben, mussten in den vergangenen Jahren vermehrt fest angestellte Kräfte bezahlt werden. Kosten, die der Verein über die Elternbeiträge und den städtischen Zuschuss von 16.800 Euro im Jahr nicht mehr decken könne, hieß es am Montag im Ausschuss für Verwaltung und Finanzen. Der Ausschuss beschloss deshalb einstimmig, dem Förderverein ab dem Schuljahr 2023/2024 einen Zuschuss von 3,35 Euro pro Essen zu zahlen. Bei knapp 10.800 Essen, die jährlich am DGB ausgegeben werden, würde der Gesamtzuschuss dann 36.200 Euro im Jahr betragen, 19.400 Euro mehr als derzeit. Für den Haushalt der Stadt Wertheim fielen in diesem Jahr 6000 Euro zusätzlich an. Der Gemeinderat muss dem Beschluss noch endgültig zustimmen. gufi