Schulen erhalten Preise für Europa-Wettbewerb

Jugendamt: Kommunen im Kreis beteiligen sich an »Europäisch gleich bunt - Junge Visionen für ein Europa der Vielfalt«

MAIN-TAUBER-KREIS 02.08.2023

Wie die Pressestelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis mitteilt, gab es an der Freiherr-von-Zobel-Schule Großrinderfeld gleich sieben Ortspreise. An der Grundschule Schüpfer Grund in Kupprichhausen wurden zwölf Ortspreise und vier Landespreise sowie an der Grundschule Assamstadt 19 Ortspreise verliehen.

Traditioneller Wettbewerb

Der Europäische Wettbewerb ist der traditionsreichste deutsche Schulwettbewerb zu europäischen Themen. Er wendet sich an Schüler aller Schularten und Jahrgangsstufen. Dabei werden Demokratie und Toleranz, Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Schutz von Minderheiten und des kulturellen Erbes in Europa sowie die Bewahrung der Zivilgesellschaft und multikulturelles Lernen aufgegriffen

17.353 Schüler dabei

Insgesamt befassten sich 295 baden-württembergischen Schulen und 17.353 Schüler mit den Aufgaben des 70. Europäischen Wettbewerbs unter dem Motto »Europäisch gleich bunt - Junge Visionen für ein Europa der Vielfalt«. Die baden-württembergische Landesjury hatte damit auch in diesem Jahr reichlich zu tun: Im Bundesvergleich bewertete sie die meisten Arbeiten.

In insgesamt vier Modulen und einer Sonderaufgabe sollten sich Schüler mit Themen wie »Das tapfere Schneewittchen«, »Jeder Mensch ist ganz normal anders« oder »Kunst ist divers - Künstlerische Freiheit als Grundrecht« befassen. Je nach Modul konnten Aufgaben von der Grundschule bis zur Oberstufe bearbeitet werden.

Der Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren keine Grenzen gesetzt. So konnten sie Arbeiten in unterschiedlichster Form einreichen, wie beispielsweise Gedichte, Märchen, Skulpturen, Collagen oder auch Reden. Außer Ortspreisen wurden auf Landesebene auch 373 Landespreise vergeben und 237 Bundespreisnominierungen ausgesprochen.

Auf Landesebene koordiniere das Europa-Zentrum Baden-Württemberg in Stuttgart im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg den Europäischen Wettbewerb.

Auf Landkreisebene finanziere das Jugendamt die Ortspreise und stelle die Preisübergaben sicher. Außer den einzelnen Schulen mit ihren Lehrern zählten Gemeinde- und Stadtverwaltungen und im Main-Tauber-Kreis die Sparkasse Tauberfranken zum Unterstützerkreis, so die Mitteilung.

Preisträger sind unter anderen die Freiherr-von-Zobel-Schule Großrinderfeld mit Celina Aigner, Romy Bäuschlein, Annika Egner, Jonas Göbel, Maike Herold, Marie Horn, Sophia Sack sowie die Grundschule Assamstadt mit Luisa Albrecht, Jonas Arnold, Leo Diehm, Rosa Eichhorn, Anton Freudenberger, Anne Geißler, Mika Hornung, Jakob Nasri, Annika Rupp, Johannes Rupp, Vincent Rupp, Marius Scherer, Pier Schlenkhoff, Mateo Stumpf, Lenny Uhl, Lea Wachter, Milena Wachter, Tim Wachter.

Der Europäische Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, in Baden-Württemberg auch unter der Schirmherrschaft der Ministerin für Kultus, Jugend und Sport.

