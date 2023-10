Schule im Taubertal muss umfänglich saniert werden

Startschuss im kommenden Jahr

MAIN-TAUBER-KREIS 05.10.2023

Nach ersten Schätzungen von Torsten Hauck, die vom Dezernatsleiter für Personal und Finanzen im Ausschuss vorgestellt worden waren, werden sich die Sanierungskosten »voraussichtlich im unteren zweistelligen Millionenbereich bewegen«.

Im ersten Quartal kommenden Jahres, so der Zeitplan, soll es dann eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen geben, die mit der eigentlichen Vergabe der Planungsleistungen für die Leistungsphasen eins bis drei im zweiten Quartal verbunden wären. Einen Baubeschluss könnte der Kreistag dann im dritten oder vierten Quartal fassen, so Landrat Christoph Schauder zur Abfolge. Schauder wies auf Nachfrage zu einer möglichen Kostenexplosion durch SPD-Kreisrat Thomas Kraft (Wertheim) darauf hin, dass man die Sanierung der Schule im Taubertal erst angehen werde, wenn andere Großprojekte wie die Straßenmeisterei Külsheim und das berufliche Schulzentrum Wertheim abgeschlossen seien. Bevor es zu einem Baubeschluss komme, müssten »die Kosten für das Projekt nachvollziehbar ermittelt« worden sein.

An der Notwendigkeit einer Generalsanierung der Schule im Taubertal gab es im Ausschuss keine Zweifel. Die Gebäude wiesen »wesentliche Schwachpunkte« auf, erläuterte Torsten Hauck anhand einiger Fotos. So müssten etwa die beiden bestehenden Gebäude erweitert, das Lehrerzimmer, die Mensa und die Küche vergrößert werden. Außerdem bräuchten Schule und Kindergarten zusätzliche Räume. Die Modernisierung von Dach, Außenwänden und Fenstern soll die Gebäudehülle so dämmen, dass der Energiebedarf von Schule und Kindergarten deutlich sinkt. Schließlich fehle bei den Gebäuden aus den 1980er Jahren ausreichender Brandschutz.

In der Diskussion warf Rainer Moritz (Grüne/Bad Mergentheim) die Frage auf, ob angesichts der Inklusion von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Regelschulen mittelfristig noch mehr Platz im Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) des Landkreises in Unterbalbach gebraucht werde. Schauder verwies darauf, dass die Inklusion an baden-württembergischen Regelschulen »derzeit stockt«. Es fehle das dafür notwendige Personal ebenso wie die Räume. Das SBBZ habe in der Vergangenheit »einen starken Zulauf« gehabt. Der Raum- und Platzbedarf, so die Prognose des Landrats, werde in den kommenden Jahren »nicht massiv« zurückgehen. »Wir planen auf dem Niveau der derzeitigen Schülerzahlen mit einem Puffer«, sagte er.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Schule im Taubertal Die Schule im Taubertal mit Schulkindergarten liegt in Unterbalbach, einem Stadtteil von Lauda-Königshofen. Sie wurde in den Jahren 1983 bis 1986 gebaut. Der Erweiterungsbau der Schule wurde von 2005 bis 2007 errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, das von Schülern aus dem gesamten Landkreis besucht wird. Die Ganztageseinrichtung umfasst neben dem Schulgebäude, einem Kindergartengebäude auch ein Kleinspielfeld und drei kleine Spielplätze. Derzeit werden 121 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, 15 Kinder besuchen den Schulkindergarten. Insgesamt umfassen Schule und Kindergarten ein Fläche von rund 3200 Quadratmeter. gufi