Schüler des Beruflichen Schulzentrums werden in Wertheim vorerst in Containern unterrichtet

Wertheim 14.09.2023

In den Klassenzimmercontainern gegenüber der Sporthalle SH1 in Wertheim-Bestenheid werden während der Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim (BSZ) bis zu 300 Schüler unterrichtet. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Gebäude der ehemaligen Grundschule hat der Landkreis Main-Tauber-Kreis von der Stadt angemietet. Außerdem werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Containerklassenzimmern am BSZ-Standort Bestenheid unterrichtet.

Im Interimsstandort Reinhardshof lernen pro Tag durchschnittlich 230 Schüler im Wesentlichen der kaufmännischen Klassen, die keinen Unterricht zusammen mit anderen Schularten haben. Dies sind die kaufmännischen Berufsschulen, das kaufmännische Berufskolleg I und II, die Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums, die Berufsfachschule für Wirtschaft (erstes und zweites Jahr) sowie das »Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen« (VABO). Außenstellenleiter ist Patrick Schönig, Abteilungsleiter des kaufmännisches Berufskolleg I + II und der kaufmännischen Berufsschule am BSZ. Auf Nachfrage unseres Medienhauses erklärte Pressesprecher Markus Moll vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis, das Schulträger des BSZ ist, der Interimsstandort sei zum Ende der Sommerferien »voll arbeitsfähig gewesen«.

Zum Start berichtete er: »Es bestand zunächst noch Klärungsbedarf wegen der Anerkennung der bayerischen Schülertickets, diese Frage ist inzwischen geklärt.« Insgesamt sei der Schulstart an beiden Standorten gut vorbereitet gewesen und ohne nennenswerte Probleme verlaufen.

»Stimmung und Atmosphäre waren sowohl in der Hauptstelle Bestenheid als auch in der Außenstelle Reinhardshof durchweg positiv«, weiß er. Abgeschlossen ist auch die Schaffung weiterer Parkplätze für den Standort Reinhardshof.

Unter anderem wurden im Hof der ehemaligen amerikanischen Feuerwehr (Pumpenhaus) nahe der Moschee 40 Parkplätze eingezeichnet.

140 Container platziert

Die Containerklassenzimmer in Bestenheid waren laut Moll seit Samstag, 9. September, zur Nutzung fertiggestellt. Es wurden insgesamt 140 der Klassenzimmercontainer errichtet. Das große zweistöckige Containerbauwerk steht gegenüber der Sporthalle SH1 neben dem Pausenhof der Comenius-Realschule und dem dortigen Funcourt. »Es werden je nach Wochentag zwischen 250 und 300 Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmercontainern unterrichtet«, berichtete Moll. Die Container seien geräumig, hell und freundlich. »Alle Klassenräume verfügen über eine digitale Tafel und eine Dokumentenkamera. Der Unterricht darin steht dem in einem normalen Schulgebäude in nichts nach«, betonte er. Auch im neuen Werksattgebäude habe der Unterricht wie gewohnt und problemlos begonnen.

Im nun leeren Schulgebäude des BSZ stehen zunächst der Schadstoffrückbau und die Entkernung an, sagte Markus Moll abschließend.

