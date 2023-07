Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium spielen "Viel Lärm um Will"

Theater: Vier Aufführungen erwecken William Shakespeare zum Leben - Autor John Patrick Schöllgen bei Premiere zu Gast

Wertheim 06.07.2023 - 11:38 Uhr 1 Min.

Die Oberstufenschüler der Theater AG am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zeigen noch bis Samstag ihre Inszenierung der Shakespeare-Komödie "Viel Lärm um Will" von

Mit kreativem Bühnenbild, englischsprachigen Passagen und viel Humor werden die Zuschauer so zwei Stunden unterhalten. Die Leiter, Anne Hennicke und Ulf Hannig, hatten zum Abschluss der Premiere noch eine Überraschung für die Darsteller parat. Extra für das Stück angereist war Autor Schöllgen, der die Inszenierung sehr lobte.

Inhaltlich ist das Stück von William "Will" Shakespeares "Viel Lärm um nichts" inspiriert, nur dass diesem in der Schöllgens Komödie nun eine zentrale Rolle zukommt. Die bekannte Handlung aus "Viel Lärm um nichts" nimmt einen neuen interessanten Verlauf an, der die Zuschauer am Montag sichtlich überraschte.

Will wird selbst zur Hauptperson und ist in der Lage, seine erfundenen Figuren persönlich kennenzulernen. Er taucht in sein Werk ein und hat einiges an den Charakteren auszusetzen. Während Will (Angelina Schewtschenko) in einer Schreibblockade steckt, wird er von einem Geist (Joey Lee Moore III.) konfrontiert, welcher ihn vor Hexen warnt. Später erscheint ihm auch eine Hexe (Sophia Scheiber), die ihm Inspiration für zukünftige Theaterstücke liefert. Während Will versucht ist, ganz mit dem Schreiben aufzugeben, spielt sich um ihn herum einiges ab. Er verliebt sich in die kratzbürstige Anne Hathaway (Verena Löser) und muss um deren Herz kämpfen. Anne beschäftigt sich jedoch mit dem Liebesleben ihrer Schwester Hero (Melina Christ), die sich wegen ihres Angebeteten Cardenio (Sonja Emmert) das Leben nehmen möchte.

Noch zwei Aufführugen am Freitag und Samstag

Die Theater AG am DBG besteht aus Schülern der Oberstufe und präsentiert jedes Jahr ein neues Theaterstück, für das das ganze Schuljahr geprobt wird. Nach der Premiere am Montag und einer weiteren Aufführung am Mittwoch stehen zwei weitere Aufführungen am Freitag und Samstag jeweils um 19 Uhr an. Eintrittskarten können vor Ort erworben werden.

