Schüler beseitigen wilde Müllablagerungen

Aktion: Clean-Up-Idee soll in Wertheimer Gemeinschaftsschule Dauereinrichtung werden

Wertheim 22.09.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Die Augen am Boden, den Mülleimer zur Hand. Die GMS-Wertheim ist am Donnerstag mit mehr als 200 Schülern zum Clean-Up-Day ausgeschwärmt. Foto: Michael Geringhoff

Der bundesweite war am vergangenen Samstag, auch in Wertheim war Müll gesammelt worden. Jetzt, nur ein paar Tage später, im gesamten Stadtbereich noch einmal nach dem Müll zu schauen, war kein Fehler: »Lohnt immer« - leider.

Für die Umweltbeauftragte ist der allgegenwärtige Müll ein bohrendes Dauerärgernis, bei dem es schwer ist, einen passenden Hebel anzusetzen. Zunächst als Klassenprojekt für Pfennings eigene 9a gedacht, ist die Clean-Up-Idee, mit Unterstützung der Schulleitung, schnell »virulent« geworden.

Am Donnerstagfrüh standen fast alle der gut 200 GMS-ler jenseits des Grundschulalters mit Handschuhen, Greifern, Grillzangen, Mülltüten und Eimern parat. Die Stadt Wertheim und ihre Stadtteile waren in 13 Sektoren aufgeteilt, Begleitlehrer waren als Co-Müllsammler mit den Schülern unterwegs »Alles ein wahnsinniger Organisationsaufwand, schon im Vorfeld, überraschend viel mehr, als ich gedacht hatte«, sagt Pfenning und lobt ganz ausdrücklich »ihre« Schulsekretärin Ingrid Hörner.

Sie hat Mülltüten, Greifer, Schutzwesten, organisiert, extra einen Klassensatz Clean-Up-Day-Sets besorgt, die Aktion mit dem Bauhof und der Stadtverwaltung abgestimmt? »Einfach alles, da ist wirklich Vieles zu bedenken, ohne die Frau Hörner wäre es nicht gegangen«, lobt Pfenning.

»Schüler müssen das sehen«

Nebenbei: Klar, dass nicht ausnahmslos alle die Aktion gutheißen. Da habe es durchaus vereinzelt Kritik, auch von Elternseite, gegeben. »Die Schüler selbst allerdings, sind gut dabei«, sagt die Umweltbeauftragte. Für ihre eigene Klasse ist die Teilnahme ein Schulprojekt im Fach GMS, an dessen Ende eine Abschlusspräsentation steht. »Ich finde, die Schüler müssen das sehen und sehen lernen«, meint Pfenning über den Müll. Wer nicht hinschaue, gewöhne sich und übersehe den allgegenwärtigen Abfall im Straßenbild. Ohne Aktionen, wie die am Donnerstag werde die Situation niemals besser. »Deswegen der Wandertag mit Müllaufsammeln«, fasst Pfenning es kurz.

Die 41-Jährige hat auch den Schullleiter Lothar Fink auf ihrer Seite. Der hofft auf pädagogische Effekte. »Ich habe richtig viel Verständnis für die heutigen Jugendlichen und deren aktuellen Sorgen und Problem, aber den Müllaspekt, den verstehe ich nicht«, sagt Fink. Auch seine Schüler werfen immer mal wieder Müll in die Landschaft. Die aktuelle Umweltdiskussion schaue derzeit nur auf die ganz großen Umweltthemen, der alltägliche Müll gerate dabei schnell aus dem Blick. »Dabei ist einfach wegwerfen völlig unnötig«. Und Fink ergänzt, dass derzeit sogar Mülltrennung in den Klassenzimmern zum stetigen Kampf werde.

Ramona Pfenning steht mit ihrem Clean-Up-Erstling dabei noch ganz am Anfang. Schon für das kommende Jahr will sie mehr. Möglichst alle Wertheimer Schulen sollen 2024 dabei sein, auch die Schulnachbarn aus Freudenberg und dem bayerischen Kreuzwertheim. Die Aktion solle »Keine Eintagsfliege sein«, so hatte es auch Schulleiter Fink gesagt. »Gesamtkonzept« ist da eines von Pfennings zentralen Stichworten.

Damit das Projekt auch im normalen Schulalltag zum Dauerläufer wird, sollen den Schülern immer neue Anreize gesetzt werden. »Als Nächstes neu gestaltete Mülleimer in den Klassenzimmern, die es leichter und ein bisschen cooler machen, anständig mit dem Müll umzugehen«.

MICHAEL GERINGHOFF