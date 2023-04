Schreibwütige Taubertäler gesucht

Verleger und Lyriker wollen Literarisches Jahrbuch Main-Tauber-Kreis schaffen

Main-Tauber-Kreis 08.04.2023

Lyriksündikat: Das sind (v. l.) Martin Köhler, Brigitte Volz, Marion Betz und Armin Hambrecht.

Zum Lyrikband kam es zwar nicht, aber dafür bilden Marion Betz, Armin Hambrecht, Martin Köhler und Brigitte Volz die Jury für das geplante Jahrbuch. Dieses darf dann auch Lyrik enthalten, wobei er persönlich Prosa bevorzuge, erklärt Emig. Mitmachen kann prinzipiell jeder, der gerne schreibt und einen Bezug zum Kreis hat, also hier wohnt oder einmal wohnte. Das Genre ist frei, der Umfang darf 10 Din-A-4-Seiten nicht überschreiten. Beigefügt müssen noch eine Kurzbiografie mit maximal zehn Zeilen und ein Porträtfoto für den Anhang werden. Außerdem eine Postadresse, denn jeder, dessen Text ins Jahrbuch aufgenommen wird, erhält ein Belegexemplar. »«Wir wollen den Ist-Stand dokumentieren«, beschreibt Emig das diesjährige Vorhaben. Im Herbst soll das erste Jahrbuch erscheinen. Aber es ist bei Erfolg durchaus geplant, dass es jedes Jahr eine neue Ausgabe gibt - wie ja auch schon das Wort »Jahrbuch« vermuten lässt.

Eine klare Deadline wollen die Initiatoren aktuell noch nicht setzen, vermutlich irgendwann im Sommer. Doch schon jetzt können Texte eingesendet werden unter jahrbuch2023@jahrbuch-main-tauber.de Diese werden dann von den vier Autoren gesichtet. »Das ist der erste Filter«, erklärt Hambrecht. Was wir für gut empfinden, das wird an Herrn Emig geschickt. Der ist dann der zweite Filter und hat als Herausgeber das letzte Wort.«

Allerdings werde man nicht zu kritisch sein, stellt Köhler klar. »Jedem gefällt ja etwas anderes. Ich denke, am Schluss wird viel veröffentlicht werden.« Emig bestätigt dies: »Man muss sich nicht mit allem identifizieren, es geht mir ums Dokumentieren, was da ist.« Allerdings schränkt er ein : »Einen gewissen Anspruch sollte es natürlich schon haben.« Ganz offen sind die Juroren in der Frage der Textsorte und des gewählten Themas. Lediglich »Sachprosa«, also Zeitungsartikel und Ähnliches passe nicht dazu, da es ja um literarisches Schreiben gehe.

Martin Köhler sieht in dem Jahrbuch eine Chance, das Taubertal literarisch voranzubringen und diejenigen, die schreiben, zu vernetzen. »Man ahnt gar nicht, wie viele Menschen heimlich dichten«, vermutet Emig. Er habe bisher nur ein bis zwei Autoren im Kreis gekannt. Doch bereits, als sein Vorhaben bekannt wurde, erhielt er die ersten Meldungen, auch von Menschen, die schon einiges veröffentlicht haben. »Ich bin wild entschlossen, das durchzuziehen«, bekräftigt er optimistisch.

Besonders hofft Emig, mit dieser Form jüngere Autoren anzusprechen, vielleicht durch Vorstellen des Projekts an den Schulen. In einer Shell-Jugendstudie habe einmal gestanden, dass 28 Prozent der jungen Menschen schreiben würden, zum Beispiel Tagebuch. Die müsse man doch irgendwie gewinnen können. Eine Auflage könne er noch nicht nennen, meint Emig. Da müsse man erstmal schauen, was alles zusammen kommt. Das unternehmerische Risiko sehe er aber als gering an. Eventuell gebe es auch ein E-Book. Aber das wolle er noch nicht sicher sagen, das mache nämlich nochmals viel Arbeit, sagt der Verleger, der in seinem Ein-Mann-Verlag alles bis zur Drucklegung selbst macht. Das Buch soll dann neben den üblichen Wegen über die lokalen Buchhandlung vertrieben werden.

Emig schweben aber auch Lesungen vor, am besten solche mit Erlebnischarakter. Hier habe er schon etliches ausprobiert, zum Beispiel Open-Air-Lesungen, berichtet der alte Hase im Literaturgeschäft, der 2021 mit dem Deutschen Verlagspreis ausgezeichnet wurde. »Am besten verkauft man Face to face«, ist seine Erfahrung.

Wie die ausgewählten Text im Buch angeordnet werden, ist noch offen. Wahrscheinlich nach dem Alphabet, da eine thematische Ordnung schwierig sei. Man könne ja durch die offene Projektgestaltung im Vorfeld überhaupt nicht einschätzen, was komme. So lang wie der Prozess ist, so kurz war der Prozess der Einigung zwischen den Uissigheimern und dem Verleger. »Es war viel schneller als gewöhnlich bei solchen Verhandlungen klar: Wir wollen das zusammen machen«, erinnert sich Hambrecht. »Da hat Herr Emig definitiv eine Lücke im heimischen Buchmarkt getroffen.«

Die vier Autoren der Jury lesen schon lange zusammen. Früher unter dem Titel »Wortlese«, aber da sich ihre Zusammensetzung geändert hat, haben sie ihren Namen in »Lyriksündikat« umbenannt. Eine Lesung gab es, zum Teil Corona geschuldet, in dieser Besetzung noch nicht. Jetzt sind sie aber erstmal diejenigen, die Literatur bewerten und einordnen. »Das machen wir auch untereinander. Und dabei sind wir oft sehr kritisch mit unseren Texten«, erzählt Hambrecht. Das funktioniert gut, weil sie sich schon so lange kennen und gemeinsame Interessen haben. Natürlich wollen sie auch eigene Texte im Jahrbuch veröffentlichen. Denn durch die biografischen Angaben soll das auch ein Nachschlagewerk werden, wer in der Szene aktiv ist. Und da gehört das Sündikat auf jeden Fall dazu.

Nadine Schmid