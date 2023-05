Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schreglmann bleibt CDU-Vorsitzender

Hauptversammlung: Stadtverband Külsheim wählt Vorstand - Diskussion über politische Themen

Külsheim 03.05.2023 - 17:20 Uhr < 1 Min.

Zum Stellvertreter wurde Matthias Berberich bestimmt, Markus Lutz als Schatzmeister, Wolfgang Frank als Schriftführer sowie Otto Bundschuh, Florian Hirsch, Hermann Zeltner, Michael Sättele und Georg Stang als Beisitzer.

Schreglmann erinnerte daran, dass die Külsheimer CDU sich aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt 2019 getroffen hatte - vor der jüngsten Gemeinderatswahl. In dieser habe es eine gute Liste und einen guten Mix gegeben, Alteingesessene und auch Jüngere seien nachgezogen, ebenso weibliche Kandidaten. Es sei gelungen, nach wie vor zehn von 20 Stadträten zu stellen. Die CDU habe aus jedem Ortsteil einen Gemeinderat. Schatzmeister Markus Lutz berichtete, dass der Stadtverband schwarze Zahlen schreibe.

Landtagsabgeordneter Wolfgang Reinhart führte aus, dass eine Million Euro Städtebaumittel nach Külsheim gekommen seien - für die Innenstadt oder Konversionsgebiet. Er erinnerte daran, dass der Main-Tauber-Kreis ein strukturschwacher Raum mit höchsten Arbeitslosenraten gewesen sei. Heute sei er einer der Landkreise mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit. Die Region der Weltmarktführer habe sich enorm nach vorne entwickelt, sei einer der familienfreundlichsten Landkreise und mit der höchsten Lebenserwartung.

Nach den Berichten habe sich eine rege Diskussion zu Themen wie Energiewende, Migrationspolitik, Standortfaktoren, Zunahme von Bürokratie, Bildung in Baden-Württemberg, möglicher Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, Klimawandel im Weinbau, Förderung im Wegebau, Ärztesituation in Külsheim, Vermarktung der vormaligen Kaserne und zum benötigten Wohnraum entwickelt.

bal