Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schrankenloses Parken in Wertheim hat Stresstest bestanden

Stadtentwicklungsgesellschaft

Wertheim 18.08.2023 - 11:46 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nach anfänglichen technischen Feinjustierungen läuft das System zum schrankenlosen Parken in Wertheim nun optimal. Foto: Birger-Daniel Grein

In der ersten Woche nach dem Start habe es noch etwas geruckelt. Es seien noch einige technische Feinjustierungen nötig gewesen, verwies er auf die Justierung der Kameras zur Kennzeichenerkennung. Seit dem 14. August laufe alles reibungslos.

»Der große Stresstest war ›Shoppen und Schöppeln‹ an Mariä Himmelfahrt.« Da wären die Parkplätze durchgehend besetzt gewesen. Man hätte da auch immer wieder mal vorbeigeschaut.

Erklärbare Schlangen

Schlangen habe es an den Automaten gegeben, wenn viele Leute gleichzeitig zum Bezahlen gekommen seien. Sie seien durch die übliche Dauer beim Bezahlen und die Personenzahl entstanden. Vom Anlagenbetreiber Peter Park habe man die Rückmeldung bekommen, dass es an diesem Tag zwei Nachfragen von Nutzern gegeben habe. Über deren Inhalt konnte Müller aber nichts sagen.

Richtige Entscheidung

Das Einkaufsevent am 15. August habe bestätigt, das schrankenlose Parksystem war die richtige Entscheidung. Sei es früher durch unbezahlte oder defekte Karten zu Problemen an der Schranke gekommen, hätten sich lange Schlangen an der Ausfahrt gebildet. Dies sei nun nicht mehr der Fall. Man habe bisher schon positive Rückmeldungen von Nutzern verschiedenen Alters für das neue System bekommen, sagte Müller. »Mir sind keine negativen Rückmeldungen zu Ohren gekommen.«

Rückfragen habe es nur zu Beginn gegeben, als die Erfassung noch nicht optimal war. Bei Gesprächen am 15. August habe man auch von auswärtigen Besuchern, die solch ein System bisher nicht kannten, die Rückmeldung bekommen, dass sie es super finden.

Keine bekannten Verstöße

Verstöße gegen die Pflicht, Parkgebühren zu zahlen, seien nicht bekannt, sagt er. »Wenn jemand ausfährt und zuvor vergessen hat zu bezahlen, soll er sich direkt bei der Steg melden.« Dann könne man die Strafe vermeiden. Eine Ausfahrt, ohne zu zahlen, kostet 45 Euro Strafe. Für die Zukunft plane Peter Park auch die Möglichkeit, 24 Stunden nach Ausfahrt die Parkgebühren online über die Internetseite des Betreibers zu zahlen. Diese Möglichkeit wolle man auch in Wertheim nutzen. Die Entwicklung laufe, wann das Ganze starte, sei noch offen.

Ein Pluspunkt des neuen Systems sprach ein Paar aus dem Main-Tauber-Kreis an. Es kenne das System bereits aus Bad Mergentheim und finde es in Ordnung. Schön sei die große Schrift, die sei auch ohne Brille lesbar, freuen sich die Beiden am Bezahlautomaten.

BIRGER-DANIEL GREIN