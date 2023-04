Schrankenlos Parken am Wertheimer Mainvorland

Par­ken oh­ne Schran­ken - was in Mil­ten­berg oder Tau­ber­bi­schofs­heim be­reits er­folg­reich prak­ti­ziert wird, das soll jetzt auch in Wert­heim kom­men. Zwei Park­flächen - die Tief­ga­ra­ge und der Park­platz am Main - wur­den von der Stadt­ent­wick­lungs­ge­sell­schaft (Steg) in ei­nem ers­ten Schritt für die Um­stel­lung auf ein di­gi­ta­les Park­raum­ma­na­ge­ment aus­ge­wählt. Nach dem Wert­hei­mer Alt­stadt­fest En­de Ju­li soll es so weit sein, ist Steg-Ge­schäfts­füh­rer Tho­mas Mül­ler opti­mis­tisch, den Fahr­plan für die Ein­füh­rung des scan­n­er­ge­stütz­ten Sys­tems ein­hal­ten zu kön­nen. Die Vor­be­rei­tun­gen für die Um­rüs­tung der Tech­nik lie­fen der­zeit an, so Mül­ler.