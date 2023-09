Stadtwerke Wertheim: Schon 2026 könnte grüner Wasserstoff fließen

Machbarkeitsstudie bereits 2024

Wertheim 27.09.2023 - 13:46 Uhr 3 Min.

Schon im kommenden Jahr und nicht erst 2025, wie es noch Ende Juni geheißen hatte, soll eine Machbarkeitsstudie den Stadtwerken grünes Licht geben auf ihrem Weg zur Herstellung des grünen Wasserstoffes. »Dann werden wir die ersten Fördergelder für das Projekt beantragen«, geht Beier von einer knapp zweijährigen Bauzeit für die Elektrolyseure aus. 2026 soll dann der erste grüne Wasserstoff auf Wertheimer Gemarkung produziert werden und neben der Versorgung von Industrie und Mobilitätsbranche auch den Ausbau der Wärmenetze auf Wertheimer Gemarkung weiter beschleunigen.

Schon heute versorgen die Stadtwerke etwa 3000 Bürger auf dem Wartberg und dem Reinhardshof mit Nahwärme. Dies geschieht allerdings zu 100 Prozent mit Erdgas. Weil ein von der Stadt beauftragtes Gutachten des Stuttgarter Ingenieurbüros EGS Plan zur Wertheimer Wärmeplanung den kompletten Ersatz des fossilen Brennstoffs durch klimaneutrale Energieträger vorsieht, haben die Stadtwerke ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie auch die älteste Wertheimer Nahwärmeversorgung mittelfristig auf andere Energieträger umgestellt werden kann. Ziel sei es, so Beier, einen von drei Elektrolyseuren auf dem Wartberg zu bauen. Die bei der Elektrolyse entstehende Abwärme könnte dann in das Fernwärmenetz eingespeist werden.

90 Megawatt Leistung geplant

Insgesamt 90 Megawatt Leistung sollen die drei geplanten Elektrolyseure erzeugen, nannte Thomas Beier am Dienstag erstmals Leistungszahlen. Jeweils 20 Megawatt sollen es auf dem Wartberg und am Almosenberg an der Autobahn A3 sein. Mit 50 Megawatt Leistung wird die größte Anlage in Bestenheid geplant, weil hier der Energiebedarf der vielen Firmen auch am größten sei, begründete Beier. Wenn die Anlagen ab 2026 in Betrieb gehen, geht der Stadtwerke-Geschäftsführer davon aus, dass dann »noch nirgendwo in Deutschland« soviel Wasserstoff produziert werde wie in Wertheim.

Voraussetzung für die Erzeugung des grünen Wasserstoffes sei allerdings, dass auf dem Gebiet der Großen Kreisstadt genügend Strom über Windenergie und Photovoltaikanlagen erzeugt werde, schilderte Geschäftsführer Beier die Rahmenbedingungen. Neben dem reinen Anlagenbau brauche es zudem Speicher für die so gewonnene Energie, weil beide Anlagen nicht das gesamte Jahr über genügend Strom erzeugten.

Am Almosenberg, wo einer der drei Elektrolyseure stehen soll, kommen für Beier große Firmen als Abnehmer für Abwärme aus der Herstellung des grünen Wasserstoffes infrage. Zudem gebe es potenzielle Abnehmer des grünen Wasserstoffes aus der Industrie und der Verkehrsbranche. Wasserstoff könne auch in die bestehenden Gas-Leitungsnetze der Wertheimer Altstadt eingespeist werden und so den fossilen Brennstoff ersetzen. Eine Nahwärmeversorgung käme für die Altstadt dagegen nicht in Frage.

Nahwärme in Urphar?

Nahwärmenetze haben die Stadtwerke außer auf dem Wartberg und dem Reinhardshof auch in Waldenhausen, in Nassig (hier ist mit der Sanierung der Miltenberger Straße ein zweites Nahwärmenetz geplant) und in Höhefeld aufgebaut. Betrieben werden diese vor allem mit der Wärme, die durch die Verbrennung von Holzhackschnitzeln und Pellets erzeugt wird. Lediglich auf dem Wartberg heize man noch mit Gas, so Beier. Auf die Nachfrage von Thomas Kraft, ob der Aufbau einer Nahwärmeversorgung auch in Urphar möglich sei, berichtete Beier, dass man dies im Neubaugebiet der Ortschaft geprüft und letztlich für zu teuer befunden habe. Allerdings konnte sich Beier ein Nahwärmenetz im Altort vorstellen, wenn genügend Haushalte zusammenkämen, die sich anschließen lassen wollen. Beier: »In Höhefeld waren das 50 bis 55 Haushalte.«

Stichwort: Kommunale Wärmeplanung Die Stadt Wertheim ist nach dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg verpflichtet, bis zum 31. Dezember dieses Jahres eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen und spätestens alle sieben Jahre nach der Ersterstellung diese fortzuschreiben. Dies gilt für alle Stadtkreise und Großen Kreisstädte in Baden-Württemberg. Ziel der Wärmeplanung sei es, so Sven Dietterle von der mit der Erstellung der Planung beauftragten Ingenieurgesellschaft EGS-Plan am Dienstag in Wertheim, bis ins Jahr 2040 eine "klimaneutrale Wärmeversorgung" zu erreichen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez berichtete am Dienstag bei der Bürgerinformation zur kommunalen Wärmeplanung, dass Wertheim eine von drei Kommunen in Baden-Württemberg sei, die die kommunale Wärmeplanung bereits abgeschlossen habe. Der Fahrplan bis ins Jahr 2040 sieht nun so aus: Die fossilen Energieträger Erdgas und Heizöl, die heute noch 92 Prozent des Wertheimer Energiebedarfs decken, sollen zu 100 Prozent durch kohlendioxidneutrale Energien ersetzt werden. Durch Gebäudesanierungen und Effizienzsteigerungen soll der von der EGS errechnete derzeitige Energiebedarf der Großen Kreisstadt von 418 Gigawattstunden jährlich um 38 Prozent gesenkt werden. Der dann noch zu erbringende Energiebedarf von etwas über 250 Gigawattstunden soll dann vor allem über Strom, Außenluft, Abwärme, Abwasser (Bestenheider Kläranlage), Flusswasser, Biomasse und grünes Gas bereitgestellt werden und mit der Technik der Wärmepumpen Häuser beheizen. gufi