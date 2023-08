»Schön, dass es funktioniert hat«

»Orgelmusik zur Marktzeit«:Mit Alexander Huhn ist diesmal ein besonders erstaunlicher Musiker aufgetreten

Wertheim 20.08.2023 - 19:47 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Alexander Huhn ist Organist und Dekanatskantor an der fürstlichen Abteikirche Amorbach - und noch viel mehr. Foto: Geringhoff

Allein die Vielzahl der lokalen Sponsoren unterstreicht die Besonderheit, die Auswahl der Künstler tut es auch und Alexander Huhn - der Mann des vergangenen Wochenendes - unterstreicht das noch einmal deutlich.

Vorgegeben ist den Künstlern wenig. Ein Choral muss sein, der Rest ist persönliche Freiheit und blaue Luft. Bei Huhn waren es die Bach'sche Fantasie und Fuge in g-Moll und ein sehr französisches Stück: »Cortège et Litanie« von Marcel Dupré. Dupré war vier Jahre lang Organist in Notre Dame de Paris und auch Alexander Huhn hat dort gelernt und gespielt - unter dem bereits jetzt legendären Olivier Latry, er ist einer der vier Titularorganisten dort. »Ein wirklich magischer Ort und eine gewaltige Orgel«, sagt Huhn, der zwei Jahre am Pariser »Conservatoire« studiert hat - und auch in Wien und Würzburg.

Bedingungen nicht optimal

Die Bedingungen des Tages seien nicht optimal, sagt der Wertheimer Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl in seiner Begrüßung ans Publikum. Außergewöhnlich warm und zudem feucht - für die Wertheimer Rensch-Orgel sei das ungünstig. Das Rückpositiv deutlich verstimmt? Huhn an der Orgel greift einmal in die Tasten: Tatsächlich unangenehm schräg. »Ein wunderbares Klangerlebnis« kommentiert Wiedemann-Hohl - könne man jetzt so auf die Schnelle leider auch nicht mehr ändern, da müsse man nun durch.

Am Ende des Konzerts zeigt sich: Es war total schnuppe. Alexander Huhn ist da gut drumrum gekommen, sicher auch, weil er ein ganz besonderer Organist - und Typ überhaupt - ist. Dazu später mehr. Erst einmal Bach. Huhn ist kein ausgewiesener Fanboy des Leipzigers, kommt aber natürlich nicht umhin, die Qualität dessen Werks zu schätzen. Die Partitur liegt auf. Sehr viele schwarze Noten in den ersten Takten machen einen beeindruckenden Einstieg ins Konzert - die Orgel ist in aller Brillanz und Macht von der Leine gelassen.

Für Huhn ist es eigentlich nicht das Ding, wie er später im Gespräch zustimmt. Andere Kollegen nutzen solche Gelegenheiten, um die Musik zu mystifizieren, bauen gewaltige Klangberge auf, um zu beeindrucken. Bei Huhn wirkt das alles ganz anders. Er öffnet die Komposition, tut alles, um den Zuhörern die Strukturen offenzulegen, das sogenannte »cantabile« daran in den Vordergrund zu stellen. Im Gespräch nach dem Konzert wird er fast ein bisschen verlegen, als er von uns darauf angesprochen wird. »Oh, das hat man tatsächlich herausgehört? - Ja das war auch wirklich meine Absicht, schön, dass es funktioniert hat«, sagt er, wirkt überrascht und lächelt geschmeichelt.

»Kaffeewasser-Fuge«

Ja, die Sache mit dem Bach? »Für mich steht er nicht über allem«, macht Huhn unmissverständlich deutlich. Es sei keine Frage der Qualität, sondern mehr des persönlichen Empfindens - die französische Orgeltradition spreche ihn einfach mehr an, sagt er. Diese französische Orgelliteratur ist auf ihre Art häufig verschlungener, wirkt weniger metronomisch und damit auch unberechenbarer - sie fühlt sich häufig organischer an als die der strengen Deutschen. Bach lässt der Fantasie eine Fuge folgen, Huhn hatte es dem Publikum zuvor erklärt. Die Sache sei vom Komponisten durchaus ein bisschen »zusammengestückelt« worden. Huhn offenbart dann auch den etwas inoffiziellen Zweitnamen dieser »Kaffeewasser-Fuge«. Echte Bachianer hätten das gewiss nicht getan.

Im Konzert folgten die ersten beiden Sätze der Bach'schen Triosonate in c-Moll - aufs abschließende Allegro hat Huhn verzichtet. Was da so leicht klinge, das sei in Wahrheit »sehr schwer zu spielen«, hatte er dem Publikum vorab ebenfalls erklärt. Wieder spielt Huhn perfekt, die einzelnen Melodiestränge in ihrem Hin und Her waren klar zu verfolgen. Huhn hat Bachs musikalische Ideen und das Grundgerüst für die Ohren des Publikums ganz wunderbar offengelegt.

Besonderes Ambiente

Dann die Cortège et Litane von Marcel Dupré. Dafür war Huhn eigentlich nach Wertheim gekommen. In seinen Pariser Jahren habe ihn die französische Orgelmusik noch einmal mehr gefangen genommen, sagt er hinterher. In dieser Musik liege seine wahre Liebe zur Orgel und eben dieses eine Stück zähle zu seinen absoluten persönlichen Favoriten. Er habe es von der Orgelempore aus spüren können, dass auch das Publikum mitgefühlt habe.

Nun sind die Empore und die Sitzreihen weit voneinander entfernt, Blickkontakt gibt es auch keinen, »aber manchmal, da glaubt man dennoch etwas zu spüren«, sagt Huhn. Dann sei es besonders, Wertheim sei besonders, die Orgel, die Kirche mit ihrem Ambiente und auch das Publikum.

Geheimes Alter

Huhn, der mit seinem Alter - irgendwo zwischen 30 und 40 - so recht nicht herausrücken will, ist als Musiker schon gewaltig rumgekommen. Die großen europäischen Orgeln und Orte sind dabei, Amerika, Asien, selbst in Bischkek hat er gastiert. Bischkek ist die Hauptstadt des Landes Kirgisistan - eher etwas am Rande des europäischen Horizonts. Ein ganzes Festival haben Huhn und seine Mitmusiker dort gespielt, auch das Staatsfernsehen sei dabei gewesen. »Ein unglaubliches Erlebnis«, sagt Huhn und dass die Rezeption von Kirchenmusik, je nach Prägung des jeweiligen Kulturkreises, ganz unterschiedlich sei.

Die Kirgisen seien fast ein bisschen aus dem Häuschen gewesen und hätten ihrer Begeisterung ihren Lauf gelassen. Anderswo sei es meist ruhiger. Die Musik erreiche die Menschen dort vielleicht auch anders, wenngleich er keinesfalls unterscheiden wolle nach »Diese hier und Jene dort«. »Menschen sind für mich alle gleich, jeder verdient die gleiche Achtung und Wertschätzung«, betont Huhn.

Bald Physiker von Beruf?

Musikalisch ist der gebürtige Miltenberger längst gut angekommen, mit fester Stelle abgesichert und perfekt aufgestellt für noch viel mehr Musik. Ob die kommt, ist allerdings fraglich. »Ich habe in den letzten Jahren nebenbei noch Physik studiert und schreibe gerade an meiner Masterarbeit. Ich glaube, ich würde dann gern als Physiker arbeiten«, offenbart er. Die Musik müsse dann vielleicht zurück, mindestens aber hintanstehen, sagt der ganz Erstaunliche, bevor er sich mit dem Wertheimer Bezirkskantor zum Eisessen aufmacht. Das Eis hinterher gehört bei den Orgelkonzerten zur Marktzeit jedes Mal dazu - auch eine schöne Tradition.

MICHAEL GERINGHOFF