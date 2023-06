»Schockverliebt« in eine Orgel

Kultur: Instrument der Wehrkirche in Dertingen wird abgebaut - Neue Trefz-Orgel kommt Mitte nächsten Jahres

Orgelbauer Tilman Trefz reicht Pfarrer Bernhard Ziegler eine ausgebaute Pfeife herunter. Foto: Petra Folger-Schwab Tilman Trefz kennt sich aus: Auch das alles muss ausgebaut werden. Foto: Petra Folger-Schwab

Eine Generalreinigung oder ein Umbau standen zur Debatte. Die damalige Wertheimer Bezirkskantorin Katharina Wulzinger hatte die Gemeinde im Wunsch nach einer Verbesserung der Orgelsituation bestärkt und eine »Orgelbereisung« geplant.

Mehrere Orte besucht

Vier oder fünf verschiedene Orte wurden aufgesucht, die Orgeln angeschaut und angehört. In der Urpfarrkirche in Bächlingen (Kreis Schwäbisch Hall) passierte es dann. »Wir waren sozusagen schockverliebt in die dortige Trefz-Orgel«, erzählt Pfarrer Ziegler vom Besuch in der Kirche aus dem 13. Jahrhundert.

Ende 2018 kam dann der Kontakt mit Tilman Trefz aus Kernen im Remstal zustande. Man war sich sympathisch, besprach Details und mit den ersten Unterlagen fuhr man zum Orgelprüfungsamt nach Karlsruhe. Was er denn von einem Orgel Neubau halte, fragte Ziegler den dortigen Leiter Martin Kares kurzerhand. Das sei auch eine Idee, kam als Antwort.

Drei Angebote eingeholt

Es mussten drei Angebote eingeholt werden, und Tilman Trefz bekam den Zuschlag. Die letzte Entscheidung fällte der Kirchengemeinderat. Ressourcen schonend wird gebaut, wie der 46-jährige Orgelbaumeister versichert. »Alles was noch gut ist, kommt wieder rein.«

Aber erst mal muss es raus. Die Pfeifen sind entweder aus einer Zinn-Blei-Legierung oder aus Holz. Das Metall wird eingeschmolzen, auch das Holz kann weiterverwendet werden. Die Orgel soll zur Kirche passen, was Klang und Dimension angeht. Statt 18 Registern wird es nur 14 geben. Eins davon übernimmt die Kirchengemeinde Bettingen gegen eine Spende. Auch das ist nachhaltig.

Sehr diplomatisch

Trefz ist sehr diplomatisch, aber dass er die Konstruktion der alten Orgel mit einem Teil der Pfeifen auf der Empore merkwürdig findet, kann man aus seinen Bemerkungen schließen. Die neue Orgel wird klanglich und ästhetisch eine »barocke Ausrichtung« haben. »Wir versprechen uns eine besonders gute Harmonie«, so Bernhard Ziegler.

Die Gottesdienste, aber auch das Kulturleben würden bereichert durch die neue Orgel. Man wolle Veranstaltungen wie Konzerte, auch mit Ensembles, durchführen.

Die Planung sieht vor, dass die Orgel um Ostern 2024 angeliefert wird. Vorher haben Trefz und sein Team sie bereits einmal komplett in der Werkstatt aufgebaut. Zwischen Ostern und Pfingsten hat der Orgelbauer bereits einen anderen Auftrag, sodass er nach Pfingsten mit den Feinarbeiten wie Stimmung und Intonation im Raum beginnen wird. Ein Jahr später wird sie erneut gestimmt.

Würdiger Gesamtklang

»Der Gesamtklang soll Würde haben«, beschreibt es Tilman Trefz, »kein Geschrei.« Und auf keinen Fall dürfe sie metallisch und kalt klingen. In der Liturgie gehe es von »dezent« bis »volltönig« wie beispielsweise beim Halleluja. Zurückhaltend zu spielen müsse genauso möglich sein, wie majestätisch. Die Bässe der alten Orgel seien schön gewesen, das werde wieder so sein, nur feiner, wie Trefz betont.

Und was ist in der »orgellosen« Zeit? Da ist die Lösung schon gefunden: die Kirchengemeinde Waldenhausen/Reicholzheim stellt eine sogenannte Truhenorgel zur Verfügung, auch ein Akkordeon kommt zum Einsatz.

Im Sommer 2024 wird die Einweihung der neuen Trefz-Orgel stattfinden. Da wird die Freude bei allen Beteiligten groß sein.

Hintergrund Hintergrund: Die Dertinger Wehrkirche Die Dertinger Kirche gehört zum Evangelischen Kirchenbezirk Wertheim. Der zuständige Pfarrer ist seit 2007 Bernhard Ziegler. Er betreut auch die Gemeinden Kembach und Dietenhan. Ursprünglich war die Kirche eine katholische Pfarrkirche. Der älteste Teil der Kirche ist der Turm, dessen Unterbau aus dem 12. Jahrhundert stammt. Im Fachwerkobergeschoss sind die Schießscharten zu sehen. Dort befand sich vermutlich eine Art Waffenkammer. Es wurde, ebenso wie die Schieferpyramide, erst später aufgesetzt. Im 13. Jahrhundert wurde das einschiffige Langhaus angebaut. 1596 bekam die Kirche eine Kanzel, 1670 mit einem Schalldeckel ergänzt. Die heutige an den Chorturm angebaute Sakristei stammt aus dem Jahr 1865. Die letzte große Renovierungsmaßnahme des Gebäudes fand 1998 statt. Die Orgel aus der Werkstatt der Gebrüder Mann in Marktbreit stammt von 1967. Sie wurde mehrfach überholt und entspricht inzwischen nicht mehr den Bedürfnissen der Gemeinde. Nach einem längeren Verfahren wird nun Orgelbauer Tilman Trefz aus Kernen im Remstal die neue Orgel konzipieren, bauen und einbauen. Die alte Orgel wird komplett ausgebaut, was noch gut ist, wird wiederverwendet. Laut Pfarrer Ziegler belaufen sich die Gesamtkosten der Orgel auf 190.000 Euro. Die Landeskirche Baden gibt 30.000 Euro als Orgelbeihilfe. 25 Prozent der Bausumme gibt die Landeskirche als Darlehen. Die Restsumme von etwa 110.000 Euro muss die Kirchengemeinde Dertingen mit Spenden und Eigenmitteln aufbringen. Auch Eigenleistungen beim Abbau werden erbracht. Das ist laut Kirchendiener Steffen Baumann zu stemmen. (pefs)