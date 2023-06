Schockanruf in Wertheim: Abholerin muss ins Gefängnis

Festnahme dank geistesgegenwärtigen Seniors

Für die Mutter eines fünfjährigen Sohnes gab es am Mittwoch die Quittung vor dem Amtsgericht Tauberbischofsheim. Richter Erhard Holz und die beiden Schöffen verhängten gegen sie eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten wegen versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betruges.

Die von Verteidiger Klaus Spiegel vorgeschlagene Bewährung gewährte das Schöffengericht nicht. Es bedürfe der Vollstreckung aus »generalpräventiven Gründen« weil die Opfer durch die Betrugsmasche der Schockanrufe so »abgezockt« werden, sagte Holz. Da sei es schwer zu vermitteln, einer der Beteiligten noch eine Bewährungsstrafe zu geben auch wenn es in dem Fall beim Versuch blieb.

Kennwort "001"

Die Festnahme der Angeklagten war der Aufmerksamkeit eines 72-jährigen Wertheimers zu verdanken. Ihn hatte eine Anruferin am 17. Februar diesen Jahres kontaktiert mit der üblichen Geschichte aus dem Bereich des Callcenter-Betruges. Seine Tochter habe einen Unfall verursacht, bei dem eine hochschwangere Frau ums Leben gekommen sei. Um eine Haft zu vermeiden müsse für sie nun eine Kaution von 180.000 Euro hinterlegt werden. Obwohl die Betrüger mit verteilten Rollen arbeiteten - neben der angeblichen Tochter meldeten sich eine Polizeibeamtin Bäcker und ein Staatsanwalt Wittmann - roch der geistesgegenwärtige Senior den Braten und informierte die Polizei. Er gaukelte den Betrügern vor, 30.000 Euro von der Sparkasse abgehoben zu haben, diese könnten an seinem Gartenzaun übergeben werden. In dem bereitgelegten Umschlag befanden sich jedoch nur Papierschnipsel. Als die 25-Jährige dort auftauchte, sich als Frau Schwarz ausgab und das vereinbarte Kennwort »001« nannte, klickten die Handschellen. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft in Schwäbisch-Gmünd.

"Sehr introvertiert"

Über ihren Verteidiger gab sie zu Beginn des Verfahrens die Vorwürfe zu. Der nannte die unbeteiligt wirkende Frau »a bisserl schwierig«. Ihr Freund Rudolf - von dem sie weder den Nachname kannte, noch eine Adresse nennen konnte - habe ihr gesagt, sie solle von Berlin nach Wertheim fahren und dort etwas abholen. Das habe sie gemacht, ohne viel zu Denken. Ihr sei bewusst gewesen, dass sie etwas Illegales tue. Mehr sei aus ihr nicht herauszubekommen, sie sei »sehr introvertiert«.

Als Holz nach Einzelheiten und Hintermännern fragte, schwieg sie. Spiegel versuchte für seine Mandantin, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Sie habe nun in der JVA Schwäbisch Gmünd Zeit gehabt, nachzudenken und welchen »Mist« sie gemacht habe. Was Holz nicht reichte, er nannte die Aussage der Angeklagten »dürftig«. Noch deutlicher wurde Staatsanwalt Sebastian Ibing: »Ich glaube ihnen diese einmalige Geschichte mit keinem Wort.« Konkret nachgewiesen werden konnte der Arbeitslosen jedenfalls keine weitere Tat. Als sie sich wieder nur Allgemeinplätze entlocken ließ, riss bei Holz der Geduldsfaden. Er habe den Eindruck, dass sie den Ernst ihrer Situation nicht so ganz erfasse, monierte er ihre bisherigen Ausführungen. »Da setzen sie unser Intelligenzniveau etwas tief an und dann sind wir beleidigt«, kommentierte er ihre Version der Tat und ordnete eine fünfminütige Pause an. In dieser sollte der Verteidiger mit ihr nochmals sprechen.

Rudolf droht mit Trennung

Danach ließ sie sich immerhin entlocken, dass sie sich zunächst geweigert habe, nach Wertheim zu fahren. Sie sei davon ausgegangen, es ginge dabei um Drogen. Dies habe »Rudolf« verneint und mit dem Ende der Beziehung gedroht wenn sie den Auftrag nicht erfülle. Über Frankfurt, wo sie am Tag zuvor bei einer Cousine übernachtet habe, sei sie dann mit dem Zug nach Wertheim gefahren. Und dort angekommen wie vom Freund angewiesen im Taxi zum Opfer gefahren. Die bei ihr nach der Festnahme gefundenen 1050 Euro stammten angeblich von Auszahlungen des Jobcenters.

Den Aussagen dreier Ermittler im Zeugenstand zufolge wirkte der Ablauf wie bei professionellen Callcenterbetrügern. Sie habe entsprechend ein billiges Wegwerfhandy benutzt, dessen SIM-Card erst beim Start am Morgen in Berlin aktiviert worden sei. Die festgestellte Rufnummer eines der Drahtzieher sei bei einem Betrugsversuch in Berlin verwendet worden. Darum sei »naheliegend«, dass die Tat kein Einzelfall war, sagte ein Polizist. In der Zeit habe es im Kreis Main-Tauber »sehr sehr viele Schockanrufe« gegeben, ergänzte der Sachbearbeiter. Die Frage des Richters, ob es an dem Tattag konkret weitere Betrugsversuche in Wertheim gab, konnte er nicht beantworten.

Bewährung ausgeschlossen

Für Staatsanwalt Ibing reichten die Aussagen wie später auch für das Gericht, von einer Bande auszugehen. Dabei sei sie allerdings nur ein »kleines Rädchen« gewesen. Eigentlich wolle er für eine Mutter Bewährung ermöglichen, nach der Hauptverhandlung sei dies aber »ausgeschlossen« im Blick auf die fehlende positive Sozialprognose und ihre Aussage. Sie habe mit »beschränkter Fähigkeit« versucht zu gestehen, was sie kann, rechtfertigte Verteidiger Spiegel. Zwar müsse prinzipiell den Hintermännern das "Handwerk gelegt" werden, in ihrem Fall sei es aber beim Versuch geblieben.

In sein Plädoyer rief die Großtante der Angeklagten aus dem Zuschauerraum dazwischen und handelte sich einen Rüffel des Richters ein. Wenn sie etwas sagen wolle, solle sie eine Aussage bei der Polizei machen und die Hintermänner nennen. »Sonst sind sie gefälligst ruhig. Haben wir uns verstanden?«, sprach er Klartext.

Da Staatsanwaltschaft und Verteidigung noch im Gerichtssaal auf Rechtsmittel verzichtet haben, ist das Urteil bereits rechtskräftig. Es ermöglicht nach Angaben des Verteidigers zumindest in absehbarer Zeit eine Verlegung in eine Berliner JVA.

Ralph Bauer