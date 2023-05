Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Taschengeldbörse: Wertheimer Projekt nach Corona wieder gestartet

Schnelle Hilfe im Alltag für Jedermann

Wertheim 03.05.2023 - 14:18 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Damir Durdevic (links) und Helena Gering (rechts) sind zwei von insgesamt acht Jugendlichen, die bei der Wertheimer Taschengeldbörse aktiv sind. Edeltrud Reuer vom Jugendtreff 114 auf dem Reinhardshof betreut das Projekt. Foto: Gunter Fritsch

Vor allem Gartenarbeiten waren es in den vergangenen Wochen, mit denen die beiden betraut waren. Sieben Euro die Stunde haben sie für ihre Arbeit bekommen. Manchmal, so erzählt Helena, gebe es auch noch zusätzlich »ein kleines Trinkgeld«, wenn die Auftraggeber mit den Arbeiten besonders zufrieden seien. Auch, wenn sie von zu Hause genügend Taschengeld bekomme, ist Helena froh über jeden zusätzlichen Verdienst, berichtet sie im Gespräch von ihrer Motivation.

Weil Damir und Helena beide auf dem Wartberg wohnen und noch keinen Führerschein haben, ist der Radius ihres Einsatzgebietes allerdings begrenzt. Das sei insgesamt ein Manko der Taschengeldbörse, sagt Edeltrud Reuer vom Jugendtreff 114. Sie betreut die Taschengeldbörse, organisiert die Aufträge und wählt geeignete Jugendliche für die angefragten Hilfen aus.

»Im Moment sind zwei Mädchen und acht Jungen für die Taschengeldbörse im Einsatz«, was im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, als 20 bis 30 Jugendliche für die Taschengeldbörse aktiv waren, relativ wenige seien, fasst sie zusammen. Zumal die allermeisten Jugendlichen, die sich bei der Taschengeldbörse registrieren haben lassen, aus der Kernstadt kommen. Aufträge auf den Ortschaften können so nur schwer realisiert werden, wünscht sich Reuer den einen oder anderen Jugendlichen mit Wohnsitz in einer der Wertheimer Ortschaften.

Jobangebote melden

Dabei ist das Konzept der Taschengeldbörse simpel: Wer als Privatperson oder Firma eine Arbeit anzubieten hat, meldet dies telefonisch oder per E-Mail dem Jugendtreff 114. Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, die einfache Tätigkeiten übernehmen wollen, melden sich ebenfalls auf dem Reinhardshof und werden in einer Kartei aufgenommen. Die Verantwortlichen des Jugendtreffs sind es dann, die darüber entscheiden, welcher Jugendliche welche Tätigkeit übernehmen kann. Dabei handele es sich im Regelfall um einfache Tätigkeiten wie Hilfen im Garten, beim Einkauf oder mit dem Hund Gassi gehen, schildert Edeltrud Reuer das Aufgabenspektrum der jungen Menschen.

Darüber hinaus helfen die jungen Leute bei der Organisation von Veranstaltungen, etwa bei der Bestuhlung von Sälen oder dem Garderobendienst. Damir Durdevic hat jüngst eine Vielzahl von Prospekten auf dem Wartberg und dem Reinhardshof ausgetragen, eine einfache und zugleich lukrative Tätigkeit: »Insgesamt habe ich dabei 60 Euro verdient«, berichtet er. Bei der Taschengeldbörse solle allerdings nicht nur das Geldverdienen im Vordergrund stehen, betont Edeltrud Reuer. Das im März 2003 in Wertheim gestartete Projekt der Wertheimer Jugendarbeit habe weitere, wichtige Ziele.

Erfahrungen für Beruf sammeln

So solle etwa das Selbstwertgefühl der Jugendlichen gestärkt werden, sie sollen einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen und für ihr späteres Berufsleben Erfahrungen sammeln, heißt es in einer Zusammenstellung der Projektziele. »Schließlich soll auch die Akzeptanz und das Verständnis zwischen den Generationen gefördert und Kriminal- und Suchtprävention unter den Jugendlichen betrieben werden«, nennt Edeltrud Reuer weitere Ziele.

Nach der Corona-Pause ging die Taschengeldbörse 2023 wieder an den Start - und das mit Erfolg, wie Reuer die ersten Monate bilanziert. Bereits 19 Jobs (Stand: Mitte April) konnten vermittelt werden, für fast alle Anfragen von Privatleuten und Firmen seien innerhalb von ein bis zwei Tagen ohne Kosten für den Jobanbieter Hilfen vermittelt worden.

Stichwort: Taschengeldbörse Das Konzept der Taschengeldbörse hat die Wertheimer Jugendarbeit bereits im Jahr 2003 entwickelt, womit es heuer 20 Jahre alt wird. Sie soll Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren im Übergang zwischen Schule und Beruf die Möglichkeit verschaffen, erst praktische Erfahrungen zu sammeln, die für ein späteres Berufsleben wichtig sind. Zugleich wird ein erster Zugang zur Arbeitswelt vermittelt. Die einfachen Tätigkeiten werden pauschal mit sieben Euro in der Stunde entlohnt. Bis zur Vollendung ihrer Schulpflicht dürfen die Jugendlichen maximal zwei Stunden täglich arbeiten. Versichert sind die Jugendlichen über die privaten Versicherungen ihrer Eltern, für die Abdeckung eventueller Sachschäden schließt die Jugendarbeit weitere Versicherungen ab. Jugendliche, die Interesse an einem Job haben, melden sich online unter www.jugendarbeit-wertheim.de an. Dort ist ein Anmeldeformular hinterlegt, das es auszufüllen gilt. Online oder unter der Telefonnummer 09342 914444 können auch Privatpersonen oder Firmen ihre Tätigkeiten anmelden. Seit Bestehen der Taschengeldbörse konnten über diesen Weg bereits 4050 Jobs an Jugendliche vermittelt werden. gufi