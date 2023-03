Schnellboot-Tour mit Pfarrer Lötsch

Jubelkonfirmation: Damalige Konfirmanden aus Nassig und Sonderriet tauschen viele Erinnerungen aus

Wertheim 26.03.2023

Aufstellung wie damals: In der Auferstehungskirche Nassig haben am Sonntag zahlreiche Jubelkonfirmanden ihre goldene und diamantene Jubelkonfirmation gefeiert. Den Gottesdienst leitete Pfarrerin Larissa Brandt. Zum Gruppenfoto wollten alle auf die Position, auf der sie vor Jahrzehnten beim Konfirmationsfoto standen. Foto: Birger-Daniel Grein

Alle wurden vor 50 beziehungsweise 60 Jahren vom damaligen Pfarrer Gerhard Lötsch konfirmiert und erhielten bei ihm Konfirmationsunterricht. Vor 50 Jahren fand der Unterricht getrennt für beide Orte statt, vor 60 Jahren lernte man gemeinsam. Die Konfirmationsfeiern waren bei beiden Jahrgängen für die Orte getrennt. Einig waren sich alle Jubelkonfirmanden, Lötsch sei ein strenger Pfarrer gewesen, der das Gelernte abfragte.

»Er war aber auch ein sehr guter Pfarrer«, waren sich die diamantenen Jubelkonfirmanden einig. Sie erinnerten sich noch an die vielen Reisen mit ihm, sei es auf die Burg Wernfels in Mittelfranken, nach Südfrankreich oder Plön in Schleswig-Holstein. Man sei sogar im Schnellboot auf der Ostsee gefahren.

Die goldenen Jubelkonfirmanden erinnerte sich an Lötschs großes Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit. Er habe unter anderem eine Jugendband gegründet, die am Prüfungsgottesdienst zwei Wochen vor der Konfirmation spielte. Die Konfirmandenfreizeit vor 50 Jahren habe im Schwarzwald stattgefunden, erinnerten sie sich. Viele der Jubelkonfirmanden aus beiden Jahrgängen wohnen noch in der Region. Einige kamen aber auch von weiter weg zum Beispiel aus Stuttgart und Schweinfurt.

Den Gottesdienst zur Jubelkonfirmation zelebrierte Pfarrerin Larissa Brandt. Musikalisch umrahmt wurde er vom Posaunenchor Nassig/Sonderriet und Christa Gutmann an der Orgel. Schwerpunktthema des Gottesdienstes war der Dank für Gottes Begleitung und Beistand seit der Konfirmation der Jubilare und in der vor uns liegenden Zeit.

Treffen nach Jahrzehnten

In ihrer Predigt griff Brandt die beiden Jahreslosungen der Jubelkonfirmanden auf. Wie sie im Gespräch mit unserem Medienhaus erklärte, freute sie sich sehr, das Jubiläum gemeinsam mit den Jubilaren zu feiern. »Es ist wie ein Konfirmandentreffen, nach Jahrzehnten treffen sich viele wieder.« Die Konfirmanden hätten auf dem Gruppenfoto so stehen wollen, wie einst auf dem Foto ihrer Konfirmation, berichtete sie. »Eine Jubelkonfirmation ist auch für mich ein großes freudiges Ereignis.«

Im Überblick: Jubelkonfirmanden Folgende Jubelkonfirmanden haben am Sonntag in der Auferstehungskirche Nassig ihre Jubelkonfirmation gefeiert:Goldenene Jubelkonfirmanden Nassig-Sonderriet (Konfirmation 1973): Angelika Beck, Martin Borger, Ursula Braun, Richard Diehm, Anita Dosch, Horst Gegenwarth, Ingrid Gegenwarth, Jürgen Kempf, Stefan Kempf, Norbert Klein, Udo Klein, Lothar Kottke, Gerhard Kraft, Ute Kraft, Angelika Kraxner, Reiner Müller, Petra Schmidt-Kempf, Hannelore Schreiner und Beate Stein-Gotsche. Diamantene Jubelkonfirmanden Nassig-Sonderriet (Konfirmation 1963): Erika Bernhardt, Ewald Deiring, Hubert Dosch, Erhard Dosch, Erika Görlich, Reinhold Hörner, Inge Hörner, Frieder Kempf, Anneliese Kraft, Eckard Kunkel, Rosemarie Lurker, Brunhilde Münkel, Hedwig Rauh, Irmgard Roos, Kurt Sadowski, Rudolf Scheible, Helmut Walz und Ursula Wojcik. ()