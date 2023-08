Fron­leich­nams­flut 1984 ge­hört zu den größ­ten Na­tur­ka­tastro­phen im Main-Tauber-Kreis

Ex-Landrat: "Ich hatte den Eindruck, da geht die Welt unter"

Main-Tauber-Kreis 29.08.2023

Die Fronleichnamsflut 1984 sorgt unter anderem in Königheim für schwere Schäden. Foto: Hans Wehnert

Es ist der 21. Juni 1984, als es hauptsächlich im Bereich Königheim, Boxberg, Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen zu sintflutartigen Regenfällen kommt. Besonders stark betroffen ist Königheim, aber auch Dittwar, Kupprichhausen und Lengenrieden erleiden schwere Schäden.

In der Chronik von Rainer Hofrichter ist das Geschehen an jenem Fronleichnamstag minutiös aufgezeichnet. Um 10 Uhr habe es eine "Fronleichnamsprozession durch das festlich geschmückte Oberdorf von Königheim bei strahlendem Sonnenschein und drückender Schwüle, ebenso in den Ortsteilen" gegeben, schreibt er. Um 13 Uhr beginnen in Pülfringen erste Niederschläge, um 14 Uhr gibt es in Brehmen Hagelschlag. Etwa 30 Minuten später setzen sintflutartige Niederschläge in Brehmen ein. "Gegen 15.15 Uhr erreicht die erste Hochwasserwelle aus dem Adelsgraben den Ortsetter von Gissigheim", schreibt Hofrichter.

Gegen 15.30 Uhr beginnen starke Regenfälle in Königheim. Etwa eine halbe Stunde später beginnt das Wasser, über den Damm des Rückhaltebeckens zu laufen. Kurz darauf tritt der Brehmbach in Königheim über die Ufer. Gegen 17 Uhr hat der Wasserstand in Königheim einen Höchststand erreicht. Dieser hält bis gegen 18 Uhr an. "Der Durchfluss lag bei circa 100 bis 120 Kubikmeter pro Sekunde", schreibt er.

Um 17.07 Uhr stürzt die Dreschhalle an der Gissigheimer Straße ein. Um 17.18 Uhr wird vom Landratsamt Katastrophenalarm ausgelöst. Hubschrauber und Mannschaften der Polizei und ein SAR-Hubschrauber der Bundesluftwaffe werden ins Katastrophengebiet beordert. DLRG, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk werden zum Einsatzgebiet in Marsch gesetzt. Zwischen 17 und 17.30 Uhr enden die Regenfälle in Gissigheim und Königheim. Etwa um 17.20 Uhr bricht der Damm des Rückhaltebeckens. Die Folgen sind verheerend. Erst gegen 19 Uhr ist das Hochwasser in Königheim weitestgehend abgelaufen. Der Einsatz dauert aber noch lange an.

Das Ereignis sorgt auch überregional für viel Aufmerksamkeit. So besucht unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth am 23. Juni 1984 Dittwar, das zu den am schwersten betroffenen Orten im Katastrophengebiet gehörte.

Teilweise dauern die Wiederaufbauarbeiten bis Ende der 1980er-Jahre an. Der Gesamtschaden der Fronleichnamsflut wird mit rund 90 Millionen Deutschen Mark beziffert.

Lebendige Erinnerungen an die Fronleichnamsflut hat auch der damalige Landrat Georg Denzer. Im Gespräch mit unserem Medienhaus berichtet er, ein Jahr zuvor, 1983, habe er eine Katastrophenschutzübung vorgenommen. "Damals wurde ich dafür belächelt." Die Katastrophenschutzeinheiten wie THW, Feuerwehr und weitere Hilfs- und Rettungsorganisationen hätten ihn gekannt und gewusst, er übernehme die Führung in der Katastrophensituation, sagte Denzer. Hilfreich sei auch seine Verbindung zur Bundeswehr gewesen, die er als Reservist hatte. "Dadurch hatte ich Hilfe schnell durch die örtlichen Bundeswehreinheiten organisieren können."

Zum Fronleichnamstag berichtet er, es sei ein schwüler Tag gewesen. Er sei mit seinem Fahrer in Weikersheim gewesen und habe eine Touristengruppe begleitet. Sein Chauffeur habe ein BOS-Funkgerät (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) im Auto gehabt. Es handelt sich um Willy Schäffner, späterer Kreisbrandmeister. "Plötzlich kam er zu mir und berichtete vom Unwetter." Er habe ihn zuerst mal abgewimmelt. "15 Minuten später kam er mit Nachdruck wieder."

So fahren sie zur Einsatzleitung des DRK nach Tauberbischofsheim. Von dort aus verschafft sich Denzer vom Helikopter aus einen Eindruck von der Situation im Katastrophengebiet. "Ich hatte den Eindruck, da geht die Welt unter." Der Helikopter sei für Rettungsflüge eingesetzt worden. Beim Erkundungsflug mit ihm habe man eine Frau von einem Baum gerettet, die sich darauf in Todesangst festgehalten hatte, so Denzer.

In Königheim sei die Flut auch durch den Eingang einer Bank geflossen. "Sie trug den Safe 200 Meter mit." Ebenso in Königheim seien das Erdgeschoss und erste Obergeschoss eines Seniorenheims überflutet worden. Auch die Gebäude ringsherum hätten unter Wasser gestanden. "Die Mitarbeiter brachten die Bewohner ins oberste Stockwerk." Zum Glück sei das Wasser nicht weiter gestiegen.

"Gott sei Dank hat es keine Tote gegeben", ist der damalige Landrat erleichtert. Ein Ärgernis seien die Katastrophentouristen gewesen. "Ich jagte sie mit Lautsprecherdurchsagen von der Bundesstraße, da sie die Einsätze blockierten." Er habe sie angeschrien, stellt er abschließend fest.

