Schlagerklassiker sorgen für gute Laune

Konzert: Rund 700 Besucher beim Open Air in Külsheim mit Schlagerprinz Manuel und seiner Band

Külsheim 24.07.2023 - 10:34 Uhr < 1 Min.

Für beste Stimmung sorgte der Schlagerprinz mit seiner Band. Foto: Milena May

Bei idealem Wetter - nicht zu warm und nicht zu kalt - begeisterte Schlagerprinz Manuel und mit seiner Band rund 700 Besucher bei dem Konzert, das die Weberei Pahl und die Sparkasse Tauberfranken gemeinsam organisiert hatten.

Menschen in farbenfrohen Outfits mit bunte Blumenketten und gemusterten Schlaghosen begrüßten den Schlagerprinzen. Auch die Band selbst trat in farbenfrohen, leuchtenden, mit Pailletten besetzten Anzügen auf. Sie hätten sich die Finger blutig geprobt, um dem Publikum einen unvergesslichen Abend des Schlagers zu bescheren, berichtete der Prinz, und das zahlte sich aus. Die Band sorgte für beste Stimmung - ob bei "Ein Bett im Kornfeld" oder "Sag mir Quando" - die Schlagerklassiker kamen richtig gut an. Alle hatten Spaß, sangen lautstark mit und schwangen auch das Tanzbein.

Sie sei für die gute Laune und den deutschen Schlager gekommen, berichtete eine zufriedene Besucherin. Dafür sei sie mit ihrem Mann sogar extra aus Karlstadt nach Külsheim gefahren.

mmay