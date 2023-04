Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Schlägerei in Kneipe wird teuer für 47-Jährigen

Geldstrafe von 9000 Euro wegen gefährlicher Körperverletzung

Wertheim 11.04.2023 - 19:20 Uhr 1 Min.

13 Zeugen waren zu der Verhandlung in Wertheim geladen. Sechs von ihnen mussten nicht aussagen, nachdem der Sachverhalt schnell klar und der Angeklagte geständig war. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, in der Kneipe eine Schlägerei angezettelt zu haben. Dabei soll er einem 32-jährigen Mann mit dem Knauf eines Messers einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt und im Eifer des Gefechts die Besitzerin der Kneipe mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Anklagege lautete auf gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Körperverletzung.

Der Angeklagte gestand die Tat. Er begründete sein Handeln mit einem Konflikt, in dem es um die Tochter seiner Lebensgefährtin ging. Beim Versuch, diesen zu klären, sei es in der Kneipe zu einer Schlägerei gekommen, und er habe seinen 32-jährigen Kontrahenten dabei verletzt. Allerdings habe auch er selbst eine gebrochene Nase davongetragen. An den Faustschlag gegen die Wirtshausbesitzerin könne er sich nicht erinnern, sagte der Angeklagte. Einen gezielten Schlag schloss er aus.

Die Kneipenbesitzerin berichtete, dass es durch eine Provokation des Angeklagten zu der Auseinandersetzung gekommen sei, die dann eskalierte. Sie und andere hätten versucht zu schlichten; dabei habe sie den Schlag ins Gesicht bekommen. Als die Polizei anrückte, hatte sich die Lage schon wieder beruhigt. Der 47-Jährige habe sich anschließend bei ihr entschuldigt.

Fünf Zeugen bestätigten anschließend die Aussage des Angeklagten. Dessen Lebensgefährtin allerdings gab an, ihr Partner habe sich alleine gegen fünf Männer zur Wehr setzen müssen. Deswegen habe er zum Selbstschutz das Messer gezogen. Der 32-Jährige, der den Schlag mit dem Messergriff abbekommen hatte, sagte hingegen aus, die Aggressionen seien von dem Angeklagten ausgegangen. Er selbst habe sich nur verteidigt. Zu der Schlägerei sei es erst gekommen, nachdem der 47-Jährige ihn verletzt habe. Seine Platzwunde musste anschließend im Krankenhaus genäht werden.

Die Staatsanwältin verwies darauf, dass der Angeklagte keine Vorstrafen hat und plädierte für gefährliche Körperverletzung in einem minderschweren Fall auf eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 100 Euro. Der Rechtsanwalt forderte ein deutlich geringeres Strafmaß, da sein Mandant bei der Schlägerei selbst erhebliche Verletzungen erlitten habe. Richterin Ursula Hammer folgte schließlich dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

