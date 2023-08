Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Scharfe Kritik von der Gewerkschaft

Polizeischule: Fast nur befristete Verträge

Wertheim 31.08.2023 - 14:58 Uhr 1 Min.

Doch kaum war die Veranstaltung vorbei, verschickte der Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Baden-Württemberg und dessen Örtlicher Kreisverband Wertheim eine Pressemitteilung. Deren Überschrift: »Glückliche Auszubildende - Enttäuschte Beschäftigte: Innenminister Strobl bleibt beim (nur) Reden.«

Täglich würden an der Wertheimer Polizeischule alle Beschäftigten Höchstleistungen erbringen und so für einen gut ausgebildeten Polizeinachwuchs sorgen. »Die Beschäftigten geben alles. Der Innenminister kümmert sich nicht wirklich um diese Beschäftigte, denen seit Jahren eine Zukunftsperspektive und eine soziale Absicherung fehlt«, heißt es in der Pressemitteilung.

Sicherheit fehlt

Enttäuscht sei man über Strobls Untätigkeit. Seit Reaktivierung des Polizeistandorts in Wertheim gebe es dort überwiegend Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen. »Die Landesregierung hält sich wohl ein Türchen offen, um den Standort schnell schließen zu können. Bis heute gibt es keine verbindliche Statusänderung als Interimsstandort«, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach Recherchen der Deutschen Polizeigewerkschaft hätten mehr als 80 Prozent der Tarifbeschäftigten am polizeilichen Bildungsstandort Wertheim nur befristete Arbeitsverträge und damit eine unsichere Zukunft. Die Polizeidozenten seien größtenteils abgeordnet oder würden dort mit einer Art »Bewirtschaftungsbefugnis« beschäftigt.

Forderung an Politik

Dabei seien die Stellen bei den Polizeipräsidien eingesammelt und verblieben in den dortigen Personalhaushalten. Der geringste Anteil der Beschäftigten an der Polizeischule sei dort »richtig eingestellt«. Darunter auch zahlreiche Verwaltungsbeamte. Allerdings seien diese Stellen mit einem sogenannten Haushaltsvermerk versehen, das bedeute, wenn diese Stellen frei würden, fallen sie weg, so die Gewerkschaft.

»Wenn es der Minister ehrlich meint, muss das endlich geändert werden. Wir fordern unbefristete Arbeitsverträge für die Tarifbeschäftigten und feste Polizeistellen für unsere Dozenten. Die Haushaltsvermerke für Verwaltungsbeamte müssen gestrichen werden«, fordert der örtliche Vertreter der Deutschen Polizeigewerkschaft, Sebastian Koall.

Stellungnahme des Ministeriums

»In der Vergangenheit hat sich das Land stets klar zum Polizeistandort Wertheim bekannt. Dieses Bekenntnis hat Innenminister Thomas Strobl verlässlich umgesetzt und Wort gehalten: Die neue Sporthalle, welche in Wertheim im März eingeweiht wurde, steht für eine Zusage des Landes an die Stadt und an die Region«, teilt die Pressestelle des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg dazu auf Anfrage mit.

Seit vielen Jahren sei Wertheim einer der Standorte für die Ausbildung der Polizei Baden-Württemberg und werde es mit dem Aufbau des Areals - wie zuletzt mit der neuen Sporthalle - auch langjährig bleiben. Zur Kritik der Gewerkschaft an den befristeten Arbeitsverträgen nahm das Ministerium keine Stellung.

bil