Schaller Technik übernimmt Metallbearbeiter Ballweg

Wirtschaft: Dörlesberger Familienunternehmen ergänzt Leistungen und Produktionsfläche - 20 Arbeitsplätze gesichert

Külsheim 03.05.2023 - 16:50 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Schaller Technik übernimmt Ballweg (von links): Schaller-Prokurist Philipp Goldschmitt, Schaller-Geschäftsführer Bernhard Berberich, Egon Ballweg, Rita Ballweg und Schaller-Geschäftsführer Christoph Berberich. Foto: Schaller Technik

Die 1975 gegründete Schaller Technik GmbH ist ein Systemlieferant für Blech- und Metallverarbeitung sowie Anlagenbau, die Kunden aus verschiedenen Branchen Dienstleistungen von der Konstruktion bis zur Montage anbietet. Die Übernahme der Firma Ballweg und ihrer Mitarbeitenden betrachtet Schaller als Ergänzung der eigenen Leistungen.

Egon Ballweg hatte den Betrieb unter seinem 1988 gegründet und begann, Dreh-, Fräs- und Bohrteile konventioneller Art sowie Automatendrehteile herzustellen. Im eigenen Produktionsgebäude im Külsheimer Gewerbegebiet konstruiert und produziert der rund 20 Personen starke Betrieb heute Edelstahlkonstruktionen für Industrieunternehmen und Kunden aus Einzelhandel, Gastronomie und Medizintechnik.

Nun sei es an der Zeit, das Ruder in andere Hände zu geben, erklärt Ballweg. Da familiär keine Unternehmensnachfolge möglich sei, habe er sich bereits Anfang 2020 zum Verkauf der Firma entschieden. Fast zwei Jahre habe es gedauert, bis sich ein geeigneter Käufer gefunden habe. Die Gespräche zwischen Schaller-Geschäftsführer Christoph Berberich und Egon Ballweg begannen im November 2022. Dann sei es ganz schnell gegangen.

Der wichtigste Punkt für Ballweg seien das Wohl und die Zukunft der Mitarbeiter gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Christoph Berberich erklärt darin: »Wir werden selbstverständlich alle Mitarbeiter übernehmen.« Durch den Erwerb der Firma Ballweg wächst das Schaller-Team somit von 100 auf 120 Mitarbeitende.

»Wir bekommen durch den Kauf nicht nur bestens eingearbeitetes Fachpersonal, sondern auch eine neue Produktionsfläche«, erklärt Berberich. »Für die aktuelle Auftragslage ist diese Entwicklung positiv.« Dennoch bleibe Schaller ein Familienunternehmen. »Die Familie hat sich jetzt eben nur ein wenig vergrößert«, sagt der Geschäftsführer.

Schaller Technik hat seinen Hauptsitz in Dörlesberg, wo auf 5600 Quadratmetern Fläche produziert wird. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben laufend in aktuelle Verarbeitungstechnologien und den Ausbau des Geschäfts. In 2019 und 2022 wurde die Firma um zwei Lager- und Montagehallen mit insgesamt 4800 Quadratmetern in Bestenheid erweitert. Zur Übernahme nun erklärt Berberich: »Wir blicken positiv in die Zukunft, wollen stabil wachsen und uns weiterentwickeln.«

bal