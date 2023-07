Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Satellitenkommunikation im Krisenfall

Main-Tauber-Kreis 12.07.2023 - 10:22 Uhr < 1 Min.

Um im Krisenfall eine reibungslose Abstimmung zwischen den Verwaltungsebenen zu ermöglichen, bedarf es einer gesicherten Kommunikationsstrategie. Hier empfiehlt das Landratsamt als Untere Katastrophenschutzbehörde die Beschaffung von Satellitenkommunikationstechnik nach einem einheitlich abgestimmten Konzept. "Sie ermöglicht im Krisenfall einen gesicherten und unabhängigen Kommunikationskanal, durch den die handelnden Akteure gezielt und effektiv auf Schadensereignisse reagieren können. Die eingesetzte Technik ist allerdings nur so gut wie das Konzept dahinter, deshalb plädieren wir an dieser Stelle für eine abgestimmte und einheitliche Vorgehensweise", sagte Andreas Geyer als Leiter der Stabsstelle Brand-/Katastrophenschutz, Rettungswesen beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Die Notwendigkeit der Satellitenkommunikation und ein abgestimmtes Vorgehen bei der Implementierung fand bei allen Teilnehmenden großen Zuspruch. "Wir werden hier gerne in bewährter Weise die Koordination übernehmen, denn Kommunikation ist ein entscheidender Baustein der kommunalen Sicherheitsarchitektur", ergänzte der Stabsstellenleiter.

Weitere Informationen unter https://www.main-tauber-kreis.de/Stabsstelle-Brand-Katastrophenschutz-Rettungswesen/

